https://ria.ru/20240201/mchs-1924806219.html

МЧС сообщило об отсутствии жертв из-за возгорания ЦУМа в Буйнакске

МЧС сообщило об отсутствии жертв из-за возгорания ЦУМа в Буйнакске - РИА Новости, 01.02.2024

МЧС сообщило об отсутствии жертв из-за возгорания ЦУМа в Буйнакске

Жертв и пострадавших в результате возгорания здания Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске нет, сообщил заместитель начальника главного... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:15

2024-02-01T14:15

2024-02-01T14:28

происшествия

буйнакск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924761265_39:0:2507:1388_1920x0_80_0_0_3664adcfced9427ffc6ab9b916b6db0b.jpg

МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате возгорания здания Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске нет, сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Сабир Махмудов на видео, опубликованном в Telegram-канале ГУ МЧС по Дагестану.В четверг в Буйнакске загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа. Спасатели эвакуировали с места пожара 27 человек. В 11.15 пожар локализовали на площади 2 тысячи квадратных метров, в 12.00 ликвидировали открытое горение."Жертв и пострадавших на пожаре нет", – заявил Махмудов.

https://ria.ru/20240201/mchs-1924752039.html

буйнакск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, буйнакск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия