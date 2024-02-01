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МЧС сообщило об отсутствии жертв из-за возгорания ЦУМа в Буйнакске - РИА Новости, 01.02.2024
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14:15 01.02.2024 (обновлено: 14:28 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/mchs-1924806219.html
МЧС сообщило об отсутствии жертв из-за возгорания ЦУМа в Буйнакске
МЧС сообщило об отсутствии жертв из-за возгорания ЦУМа в Буйнакске - РИА Новости, 01.02.2024
МЧС сообщило об отсутствии жертв из-за возгорания ЦУМа в Буйнакске
Жертв и пострадавших в результате возгорания здания Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске нет, сообщил заместитель начальника главного... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:15
2024-02-01T14:28
происшествия
буйнакск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате возгорания здания Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске нет, сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Сабир Махмудов на видео, опубликованном в Telegram-канале ГУ МЧС по Дагестану.В четверг в Буйнакске загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа. Спасатели эвакуировали с места пожара 27 человек. В 11.15 пожар локализовали на площади 2 тысячи квадратных метров, в 12.00 ликвидировали открытое горение.&quot;Жертв и пострадавших на пожаре нет&quot;, – заявил Махмудов.
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происшествия, буйнакск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Буйнакск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
МЧС сообщило об отсутствии жертв из-за возгорания ЦУМа в Буйнакске

МЧС: жертв и пострадавших в результате возгорания ЦУМа в Буйнакске нет

© Фото : ГУ МЧС России по Республике ДагестанПожар в здании Центрального универсального магазина в Буйнакске. Кадр видео
Пожар в здании Центрального универсального магазина в Буйнакске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Пожар в здании Центрального универсального магазина в Буйнакске. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 1 фев - РИА Новости. Жертв и пострадавших в результате возгорания здания Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске нет, сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Сабир Махмудов на видео, опубликованном в Telegram-канале ГУ МЧС по Дагестану.
В четверг в Буйнакске загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа. Спасатели эвакуировали с места пожара 27 человек. В 11.15 пожар локализовали на площади 2 тысячи квадратных метров, в 12.00 ликвидировали открытое горение.
«

"Жертв и пострадавших на пожаре нет", – заявил Махмудов.

Пожар в здании Центрального универсального магазина в Буйнакске. Кадр видео очевидца
В МЧС рассказали о сложностях тушения пожара в Буйнакске
Вчера, 11:13
 
ПроисшествияБуйнакскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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