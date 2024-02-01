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В Бурятии три машины провалились под лед на Байкале - РИА Новости, 01.02.2024
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12:51 01.02.2024 (обновлено: 12:53 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/mchs-1924775903.html
В Бурятии три машины провалились под лед на Байкале
В Бурятии три машины провалились под лед на Байкале - РИА Новости, 01.02.2024
В Бурятии три машины провалились под лед на Байкале
В Бурятии за день три автомобиля провалились под лед в разных частях Байкала, сообщил региональный главк МЧС в Telegram. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:51
2024-02-01T12:53
происшествия
байкал
кабанский район
северо-байкальский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 1 фев – РИА Новости. В Бурятии за день три автомобиля провалились под лед в разных частях Байкала, сообщил региональный главк МЧС в Telegram. По данным ведомства, происшествия случились в четверг с разницей в несколько часов. "В Кабанском районе в местности Маяк автомобиль попал в становую трещину. Люди, находившиеся внутри, благополучно выбрались, авто утонуло. Глубина в месте провала составляет около 30 метров. Еще одно авто частично провалилось под лед в Северо-Байкальском районе", - говорится в сообщении. Отмечается, что местный житель не увидел трещину, которая ночью разошлась и затянулась тонким льдом. Автомобиль оказался в воде передним правым колесом. Ещё один инцидент произошел утром в местности Лопатки недалеко от поселка Усть-Баргузин. Водитель внедорожника проигнорировал запрещающие знаки на берегу, объехал снежные валы и последовал на другой берег. На середине водоема машина провалилась передними колесами под лед. Водитель и трое пассажиров успели покинуть салон. Позже автомобиль благополучно извлекли. Спасатели предупреждают жителей и гостей Бурятии, что в настоящий момент на территории Кабанского и Северо-Байкальского района нет оборудованных ледовых дорог, выезд на лёд запрещен и опасен для жизни.
https://ria.ru/20240128/yama-1924023936.html
байкал
кабанский район
северо-байкальский район
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происшествия, байкал, кабанский район, северо-байкальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Кабанский район, Северо-Байкальский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии три машины провалились под лед на Байкале

МЧС: в Бурятии три автомобиля провалились под лед в разных частях Байкала

© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкАвтомобиль на переправе на остров Ольхон по льду озера Байкал
Автомобиль на переправе на остров Ольхон по льду озера Байкал - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Автомобиль на переправе на остров Ольхон по льду озера Байкал. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 1 фев – РИА Новости. В Бурятии за день три автомобиля провалились под лед в разных частях Байкала, сообщил региональный главк МЧС в Telegram.
По данным ведомства, происшествия случились в четверг с разницей в несколько часов.
«
"В Кабанском районе в местности Маяк автомобиль попал в становую трещину. Люди, находившиеся внутри, благополучно выбрались, авто утонуло. Глубина в месте провала составляет около 30 метров. Еще одно авто частично провалилось под лед в Северо-Байкальском районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местный житель не увидел трещину, которая ночью разошлась и затянулась тонким льдом. Автомобиль оказался в воде передним правым колесом.
Ещё один инцидент произошел утром в местности Лопатки недалеко от поселка Усть-Баргузин. Водитель внедорожника проигнорировал запрещающие знаки на берегу, объехал снежные валы и последовал на другой берег. На середине водоема машина провалилась передними колесами под лед. Водитель и трое пассажиров успели покинуть салон. Позже автомобиль благополучно извлекли.
Спасатели предупреждают жителей и гостей Бурятии, что в настоящий момент на территории Кабанского и Северо-Байкальского района нет оборудованных ледовых дорог, выезд на лёд запрещен и опасен для жизни.
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ПроисшествияБайкалКабанский районСеверо-Байкальский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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