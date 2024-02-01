https://ria.ru/20240201/mchs-1924775903.html

В Бурятии три машины провалились под лед на Байкале

В Бурятии три машины провалились под лед на Байкале - РИА Новости, 01.02.2024

В Бурятии три машины провалились под лед на Байкале

В Бурятии за день три автомобиля провалились под лед в разных частях Байкала, сообщил региональный главк МЧС в Telegram. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:51

2024-02-01T12:51

2024-02-01T12:53

происшествия

байкал

кабанский район

северо-байкальский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 1 фев – РИА Новости. В Бурятии за день три автомобиля провалились под лед в разных частях Байкала, сообщил региональный главк МЧС в Telegram. По данным ведомства, происшествия случились в четверг с разницей в несколько часов. "В Кабанском районе в местности Маяк автомобиль попал в становую трещину. Люди, находившиеся внутри, благополучно выбрались, авто утонуло. Глубина в месте провала составляет около 30 метров. Еще одно авто частично провалилось под лед в Северо-Байкальском районе", - говорится в сообщении. Отмечается, что местный житель не увидел трещину, которая ночью разошлась и затянулась тонким льдом. Автомобиль оказался в воде передним правым колесом. Ещё один инцидент произошел утром в местности Лопатки недалеко от поселка Усть-Баргузин. Водитель внедорожника проигнорировал запрещающие знаки на берегу, объехал снежные валы и последовал на другой берег. На середине водоема машина провалилась передними колесами под лед. Водитель и трое пассажиров успели покинуть салон. Позже автомобиль благополучно извлекли. Спасатели предупреждают жителей и гостей Бурятии, что в настоящий момент на территории Кабанского и Северо-Байкальского района нет оборудованных ледовых дорог, выезд на лёд запрещен и опасен для жизни.

https://ria.ru/20240128/yama-1924023936.html

байкал

кабанский район

северо-байкальский район

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происшествия, байкал, кабанский район, северо-байкальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)