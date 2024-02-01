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Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе - РИА Новости, 01.02.2024
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Республика Адыгея
 
16:49 01.02.2024 (обновлено: 22:17 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/maykop-1924854769.html
Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе
Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе - РИА Новости, 01.02.2024
Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в рамках рабочей поездки по строительным объектам социальной сферы в Майкопе и пригороде столицы посетил стройплощадку возводимого... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:49
2024-02-01T22:17
республика адыгея
майкоп
мурат кумпилов
строительство
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в рамках рабочей поездки по строительным объектам социальной сферы в Майкопе и пригороде столицы посетил стройплощадку возводимого отделения Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Объект строится по нацпроекту "Демография". Девять блоков здания площадью свыше 21,3 тысячи квадратных метров рассчитаны на 250 мест. Здесь предусмотрены просторный холл, вестибюли, комнаты для проживания постояльцев, кабинеты для медперсонала и помещения для досуга. В этот же день глава Адыгеи посетил ремонтируемый концертный зал "Нальмэс". Общая площадь здания составляет более 10 тысяч квадратных метров. Реновация стоимостью около 725 миллионов рублей ведется по нацпроекту "Культура". В рамках капремонта идет замена всех внутренних инженерных систем: тепло-, электро- и водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, сигнализации, видеонаблюдения. Осуществляются также кровельные работы, внутренняя и внешняя отделка здания. Кроме того, планируется модернизация и технологическое переоснащение концертных залов, благоустройство прилегающей территории с учетом потребностей маломобильных граждан. Национальные проекты, в рамках которых ведется строительство новых объектов разных сфер, были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240130/natsproekt-1924353902.html
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майкоп, мурат кумпилов, строительство
Республика Адыгея, Майкоп, Мурат Кумпилов, Строительство

Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе

© Фото : Алексей ГусевКумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе
Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Алексей Гусев
Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в рамках рабочей поездки по строительным объектам социальной сферы в Майкопе и пригороде столицы посетил стройплощадку возводимого отделения Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Объект строится по нацпроекту "Демография". Девять блоков здания площадью свыше 21,3 тысячи квадратных метров рассчитаны на 250 мест. Здесь предусмотрены просторный холл, вестибюли, комнаты для проживания постояльцев, кабинеты для медперсонала и помещения для досуга.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Кумпилов: 148 рабочих обучили внедрению бережливых технологий по нацпроекту
30 января, 13:53
В этот же день глава Адыгеи посетил ремонтируемый концертный зал "Нальмэс". Общая площадь здания составляет более 10 тысяч квадратных метров. Реновация стоимостью около 725 миллионов рублей ведется по нацпроекту "Культура".
В рамках капремонта идет замена всех внутренних инженерных систем: тепло-, электро- и водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, сигнализации, видеонаблюдения.
Осуществляются также кровельные работы, внутренняя и внешняя отделка здания. Кроме того, планируется модернизация и технологическое переоснащение концертных залов, благоустройство прилегающей территории с учетом потребностей маломобильных граждан.
Национальные проекты, в рамках которых ведется строительство новых объектов разных сфер, были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
 
Республика АдыгеяМайкопМурат КумпиловСтроительство
 
 
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