https://ria.ru/20240201/maykop-1924854769.html

Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе

Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе - РИА Новости, 01.02.2024

Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в рамках рабочей поездки по строительным объектам социальной сферы в Майкопе и пригороде столицы посетил стройплощадку возводимого... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:49

2024-02-01T16:49

2024-02-01T22:17

республика адыгея

майкоп

мурат кумпилов

строительство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924854565_0:41:720:446_1920x0_80_0_0_0295cdf357308446b0ff6c5c5a6d88a1.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в рамках рабочей поездки по строительным объектам социальной сферы в Майкопе и пригороде столицы посетил стройплощадку возводимого отделения Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Объект строится по нацпроекту "Демография". Девять блоков здания площадью свыше 21,3 тысячи квадратных метров рассчитаны на 250 мест. Здесь предусмотрены просторный холл, вестибюли, комнаты для проживания постояльцев, кабинеты для медперсонала и помещения для досуга. В этот же день глава Адыгеи посетил ремонтируемый концертный зал "Нальмэс". Общая площадь здания составляет более 10 тысяч квадратных метров. Реновация стоимостью около 725 миллионов рублей ведется по нацпроекту "Культура". В рамках капремонта идет замена всех внутренних инженерных систем: тепло-, электро- и водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, сигнализации, видеонаблюдения. Осуществляются также кровельные работы, внутренняя и внешняя отделка здания. Кроме того, планируется модернизация и технологическое переоснащение концертных залов, благоустройство прилегающей территории с учетом потребностей маломобильных граждан. Национальные проекты, в рамках которых ведется строительство новых объектов разных сфер, были инициированы президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240130/natsproekt-1924353902.html

майкоп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

майкоп, мурат кумпилов, строительство