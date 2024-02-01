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В ВС России показали маскировку блиндажей из обычных веток и сучьев - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/maskirovka-1924753084.html
В ВС России показали маскировку блиндажей из обычных веток и сучьев
В ВС России показали маскировку блиндажей из обычных веток и сучьев - РИА Новости, 01.02.2024
В ВС России показали маскировку блиндажей из обычных веток и сучьев
Артиллеристы бригады "Кальмиус" 1-го армейского корпуса на донецком направлении защищают блиндажи от FPV-дронов с помощью самодельных конструкций из веток и... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:22
2024-02-01T11:22
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Кальмиус" 1-го армейского корпуса на донецком направлении защищают блиндажи от FPV-дронов с помощью самодельных конструкций из веток и сучьев: стандартные маскировочные сети слишком заметны, передает корреспондент РИА Новости. За счет распространения FPV-дронов с хорошей оптикой, с помощью которой оператор видит местность в мелких подробностях, поменялась и тактика применения маскировочных сетей: заметив такой элемент, оператор беспилотника сразу понимает, что перед ним позиция противника. На помощь приходят конструкции из природных материалов. "В связи с частым использованием противником FPV-дронов, а также дронов со сбросами было принято решение для защиты блиндажей, для защиты личного состава и орудия делать небольшие укрытия из подручных средств, которые имеются в данной лесополосе", - рассказал РИА Новости командир артиллерийского отделения с позывным "Поле". По его словам, у беспилотников ныне "довольно хорошие средства обнаружения" (видеокамеры), которые "легко распознают маскировочные сети, используемые в качестве укрытия". Военные эксперты называют российско-украинский конфликт "войной дронов" из-за огромного значения, которое приобрело массовое применение этих средств на линии боевого соприкосновения и за ней. Если в предыдущие конфликты применение дронов было относительно редким и узкоспецифичным, то сейчас с помощью БПЛА решается множество боевых задач, а в небе над фронтом постоянно висят дроны наблюдения и - в ожидании цели - ударные дроны.
https://ria.ru/20240201/plennyy-1924712997.html
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безопасность, технологии, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВС России показали маскировку блиндажей из обычных веток и сучьев

Артиллеристы показали маскировку блиндажей от дронов с помощью веток и сучьев

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Артиллеристы бригады "Кальмиус" 1-го армейского корпуса на донецком направлении защищают блиндажи от FPV-дронов с помощью самодельных конструкций из веток и сучьев: стандартные маскировочные сети слишком заметны, передает корреспондент РИА Новости.
За счет распространения FPV-дронов с хорошей оптикой, с помощью которой оператор видит местность в мелких подробностях, поменялась и тактика применения маскировочных сетей: заметив такой элемент, оператор беспилотника сразу понимает, что перед ним позиция противника. На помощь приходят конструкции из природных материалов.
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06:33
"В связи с частым использованием противником FPV-дронов, а также дронов со сбросами было принято решение для защиты блиндажей, для защиты личного состава и орудия делать небольшие укрытия из подручных средств, которые имеются в данной лесополосе", - рассказал РИА Новости командир артиллерийского отделения с позывным "Поле". По его словам, у беспилотников ныне "довольно хорошие средства обнаружения" (видеокамеры), которые "легко распознают маскировочные сети, используемые в качестве укрытия".
Военные эксперты называют российско-украинский конфликт "войной дронов" из-за огромного значения, которое приобрело массовое применение этих средств на линии боевого соприкосновения и за ней. Если в предыдущие конфликты применение дронов было относительно редким и узкоспецифичным, то сейчас с помощью БПЛА решается множество боевых задач, а в небе над фронтом постоянно висят дроны наблюдения и - в ожидании цели - ударные дроны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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