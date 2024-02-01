https://ria.ru/20240201/makaka-1924857610.html

В Шотландии поймали макаку, сбежавшую из парка

В Шотландии поймали макаку, сбежавшую из парка - РИА Новости, 01.02.2024

В Шотландии поймали макаку, сбежавшую из парка

Макака, сбежавшая из шотландского природного парка в воскресенье, найдена спустя четыре дня, сообщил парк дикой природы Хайленда (Highland Wildlife Park) в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:57

2024-02-01T16:57

2024-02-01T16:57

шотландия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924455986_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7dc246af46c9f992f979c5292d8c26c0.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Макака, сбежавшая из шотландского природного парка в воскресенье, найдена спустя четыре дня, сообщил парк дикой природы Хайленда (Highland Wildlife Park) в соцсети Х. Во вторник Королевское зоологическое общество Шотландии сообщило, что задействует беспилотники для поиска на территории Шотландского нагорья сбежавшего из Парка дикой природы Хайленда представителя вида японских макак. "Мы можем подтвердить, что мы успешно поймали макаку, которая сбежала из парка в воскресенье", - говорится в публикации парка . Добавляется, что обезьяну обнаружил местный житель в саду, когда она ела из птичьей кормушки. Сотрудники парка использовали дротик с транквилизатором, чтобы поймать сбежавшую макаку и перевезти ее в парк.

https://ria.ru/20231209/koty-1914835239.html

шотландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шотландия, в мире