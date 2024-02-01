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В Шотландии поймали макаку, сбежавшую из парка
В Шотландии поймали макаку, сбежавшую из парка - РИА Новости, 01.02.2024
В Шотландии поймали макаку, сбежавшую из парка
Макака, сбежавшая из шотландского природного парка в воскресенье, найдена спустя четыре дня, сообщил парк дикой природы Хайленда (Highland Wildlife Park) в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:57
2024-02-01T16:57
2024-02-01T16:57
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Макака, сбежавшая из шотландского природного парка в воскресенье, найдена спустя четыре дня, сообщил парк дикой природы Хайленда (Highland Wildlife Park) в соцсети Х. Во вторник Королевское зоологическое общество Шотландии сообщило, что задействует беспилотники для поиска на территории Шотландского нагорья сбежавшего из Парка дикой природы Хайленда представителя вида японских макак. "Мы можем подтвердить, что мы успешно поймали макаку, которая сбежала из парка в воскресенье", - говорится в публикации парка . Добавляется, что обезьяну обнаружил местный житель в саду, когда она ела из птичьей кормушки. Сотрудники парка использовали дротик с транквилизатором, чтобы поймать сбежавшую макаку и перевезти ее в парк.
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шотландия, в мире
В Шотландии поймали макаку, сбежавшую из парка
Сбежавшую из шотландского парка макаку нашли спустя четыре дня
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Макака, сбежавшая из шотландского природного парка в воскресенье, найдена спустя четыре дня, сообщил парк дикой природы Хайленда (Highland Wildlife Park) в соцсети Х
.
Во вторник Королевское зоологическое общество Шотландии сообщило, что задействует беспилотники для поиска на территории Шотландского нагорья сбежавшего из Парка дикой природы Хайленда представителя вида японских макак.
"Мы можем подтвердить, что мы успешно поймали макаку, которая сбежала из парка в воскресенье", - говорится в публикации парка .
Добавляется, что обезьяну обнаружил местный житель в саду, когда она ела из птичьей кормушки. Сотрудники парка использовали дротик с транквилизатором, чтобы поймать сбежавшую макаку и перевезти ее в парк.
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