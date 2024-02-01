https://ria.ru/20240201/lukashenko-1924777684.html

Лукашенко: Минск готов помочь всем, чем можно, Брянской области

Лукашенко: Минск готов помочь всем, чем можно, Брянской области - РИА Новости, 01.02.2024

Лукашенко: Минск готов помочь всем, чем можно, Брянской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске готовы помочь всем, чем только возможно, Брянской области на фоне ухудшения отношений с Украиной. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:58

2024-02-01T12:58

2024-02-01T12:58

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

брянская область

александр лукашенко

александр богомаз

минск

чернобыльская аэс

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МИНСК, 1 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске готовы помочь всем, чем только возможно, Брянской области на фоне ухудшения отношений с Украиной. "Брянщина вместе с Псковской и Смоленской областями для Беларуси один из самых близких регионов России. Слава богу, что мы не начертили границу…, как это случилось с Польшей, странами Балтии и, еще хуже, с Украиной. Давние исторические и человеческие связи между Беларусью и Брянщиной прочны и многогранны. В полной мере все это касается и другого нашего ближайшего соседа - Черниговской области Украины. На границе трех республик всегда царил дух добрососедства, дружбы и сотрудничества. Сейчас все наоборот", - заявил Лукашенко в четверг на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом, который находится с визитом в Белоруссии. Он подчеркнул, что в этой ситуации белорусы абсолютно солидарны с жителями Брянской области, сопереживают и готовы "помочь всем, чем только можно". Лукашенко подчеркнул, что основа основ для решения нынешних и возможных будущих проблем - это экономика. Президент Белоруссии напомнил, что в 2020 году стороны ставили задачу поднять взаимный товарооборот до 1 миллиарда в долларовом эквиваленте. В прошлом году несколько снизился темп, и стороны наторговали примерно на 800 миллионов долларов. "В этом году мы полны решимости восстановить эти (достигнутые ранее – ред.) цифры. Думаю, никого не нужно убеждать, что миллиард - далеко не предельный показатель", - заявил глава государства. Он считает, что главный резерв роста товарооборота - реализация крупных кооперационных промышленных проектов. По словам президента, уже есть успешные примеры, в частности, белорусских предприятий "Амкодор" и "Гомсельмаш", организовавших в Брянской области свои производства. Президент Белоруссии заявил, что республика готова развивать этот опыт, создавая в Брянской области и другие предприятия по изготовлению техники, материалов и оборудования. Среди других направлений сотрудничества Лукашенко назвал сельское хозяйство и АПК, поставки белорусского продовольствия и других товаров, строительство, как жилищное и дорожное, так и в агропромышленной сфере, ремонт жилья, поставки оборудования для водоснабжения, водоочистки, отопления, переработки мусора. Президент также заявил о готовности Минска поделиться методиками в сфере возрождения территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, в частности по созданию на таких территориях производств, безопасному использованию сельхозугодий и лесов.

https://ria.ru/20240131/zasedanie-1924649869.html

https://ria.ru/20240129/memorandum-1924195968.html

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, брянская область, александр лукашенко, александр богомаз, минск, чернобыльская аэс