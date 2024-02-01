https://ria.ru/20240201/lnr-1924900351.html

Калмыцкий шахматист провел мастер-класс для школьников из ЛНР

Калмыцкий шахматист провел мастер-класс для школьников из ЛНР - РИА Новости, 01.02.2024

Калмыцкий шахматист провел мастер-класс для школьников из ЛНР

Директор спортивной школы по шахматам Калмыкии Александр Утнасунов провел онлайн мастер-класс для школьников из луганского Антрацита, сообщает министерство... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T20:06

2024-02-01T20:06

2024-02-01T20:06

надежные люди

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ВОЛГОГРАД, 1 фев - РИА Новости. Директор спортивной школы по шахматам Калмыкии Александр Утнасунов провел онлайн мастер-класс для школьников из луганского Антрацита, сообщает министерство спорта республики. "Сегодня виртуозы шахматного мира - старшая группа шахматистов города Антрацит - присоединились к увлекательному мастер-классу, проведенному директором "Республиканской спортивной школы по шахматам" Александром Утнасуновым", - сообщило минспорта Калмыкии в своем Telegram-канале. Отмечается, что юные шахматисты из ЛНР могут еженедельно участвовать в онлайн-занятия по шахматам на платформе lichess.org. Между Калмыкией и Антрацитовским районом ЛНР действует соглашение о сотрудничестве.

https://ria.ru/20240131/nabor-1924567894.html

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луганская народная республика