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Калмыцкий шахматист провел мастер-класс для школьников из ЛНР - РИА Новости, 01.02.2024
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20:06 01.02.2024
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Калмыцкий шахматист провел мастер-класс для школьников из ЛНР
Калмыцкий шахматист провел мастер-класс для школьников из ЛНР - РИА Новости, 01.02.2024
Калмыцкий шахматист провел мастер-класс для школьников из ЛНР
Директор спортивной школы по шахматам Калмыкии Александр Утнасунов провел онлайн мастер-класс для школьников из луганского Антрацита, сообщает министерство... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T20:06
2024-02-01T20:06
надежные люди
луганская народная республика
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ВОЛГОГРАД, 1 фев - РИА Новости. Директор спортивной школы по шахматам Калмыкии Александр Утнасунов провел онлайн мастер-класс для школьников из луганского Антрацита, сообщает министерство спорта республики. "Сегодня виртуозы шахматного мира - старшая группа шахматистов города Антрацит - присоединились к увлекательному мастер-классу, проведенному директором "Республиканской спортивной школы по шахматам" Александром Утнасуновым", - сообщило минспорта Калмыкии в своем Telegram-канале. Отмечается, что юные шахматисты из ЛНР могут еженедельно участвовать в онлайн-занятия по шахматам на платформе lichess.org. Между Калмыкией и Антрацитовским районом ЛНР действует соглашение о сотрудничестве.
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луганская народная республика
Надежные люди, Луганская Народная Республика
Калмыцкий шахматист провел мастер-класс для школьников из ЛНР

Утнасунов провел онлайн мастер-класс для школьников из луганского Антрацита

© Фото : Московский спортШахматы
Шахматы - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Московский спорт
Шахматы. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 1 фев - РИА Новости. Директор спортивной школы по шахматам Калмыкии Александр Утнасунов провел онлайн мастер-класс для школьников из луганского Антрацита, сообщает министерство спорта республики.
"Сегодня виртуозы шахматного мира - старшая группа шахматистов города Антрацит - присоединились к увлекательному мастер-классу, проведенному директором "Республиканской спортивной школы по шахматам" Александром Утнасуновым", - сообщило минспорта Калмыкии в своем Telegram-канале.
Отмечается, что юные шахматисты из ЛНР могут еженедельно участвовать в онлайн-занятия по шахматам на платформе lichess.org.
Между Калмыкией и Антрацитовским районом ЛНР действует соглашение о сотрудничестве.
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