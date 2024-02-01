https://ria.ru/20240201/lnr-1924900351.html
Калмыцкий шахматист провел мастер-класс для школьников из ЛНР
Калмыцкий шахматист провел мастер-класс для школьников из ЛНР - РИА Новости, 01.02.2024
Калмыцкий шахматист провел мастер-класс для школьников из ЛНР
Директор спортивной школы по шахматам Калмыкии Александр Утнасунов провел онлайн мастер-класс для школьников из луганского Антрацита, сообщает министерство... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T20:06
2024-02-01T20:06
2024-02-01T20:06
надежные люди
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882755627_8:138:1280:853_1920x0_80_0_0_242e75c02d24096610b0d759c4242fd6.jpg
ВОЛГОГРАД, 1 фев - РИА Новости. Директор спортивной школы по шахматам Калмыкии Александр Утнасунов провел онлайн мастер-класс для школьников из луганского Антрацита, сообщает министерство спорта республики. "Сегодня виртуозы шахматного мира - старшая группа шахматистов города Антрацит - присоединились к увлекательному мастер-классу, проведенному директором "Республиканской спортивной школы по шахматам" Александром Утнасуновым", - сообщило минспорта Калмыкии в своем Telegram-канале. Отмечается, что юные шахматисты из ЛНР могут еженедельно участвовать в онлайн-занятия по шахматам на платформе lichess.org. Между Калмыкией и Антрацитовским районом ЛНР действует соглашение о сотрудничестве.
https://ria.ru/20240131/nabor-1924567894.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882755627_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_8a68b2d1fe0e896453e830ab744ca3d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика
Надежные люди, Луганская Народная Республика
Калмыцкий шахматист провел мастер-класс для школьников из ЛНР
Утнасунов провел онлайн мастер-класс для школьников из луганского Антрацита