https://ria.ru/20240201/kuzbass-1924737375.html

Цивилев: Кузбасс направит в 2024 г 27 млрд руб на поддержку семей с детьми

Цивилев: Кузбасс направит в 2024 г 27 млрд руб на поддержку семей с детьми - РИА Новости, 01.02.2024

Цивилев: Кузбасс направит в 2024 г 27 млрд руб на поддержку семей с детьми

Кузбасс в 2024 году на поддержку семей с детьми направит 27 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:24

2024-02-01T10:24

2024-02-01T10:24

кемеровская область

сергей цивилев

поддержка

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КЕМЕРОВО, 1 фев – РИА Новости. Кузбасс в 2024 году на поддержку семей с детьми направит 27 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В Кузбассе из всех источников на поддержку детей и семей с детьми до конца года будет направлено свыше 26,9 миллиарда рублей. Большая часть средств — 25,1 миллиарда — пойдет на выплаты и оказание адресной помощи семьям", – говорится в сообщении. "В Год семьи мы продолжаем работу по улучшению жилищных условий, поддержке многодетных семей, материнства и детства, обеспечению качественным образованием и доступной медицинской помощью. Значительная часть бюджетных расходов в этом году предусматривается именно на эти цели. Как подчеркивает наш Президент Владимир Путин, именно семья должна быть в центре всей государственной политики", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что в этом году в бюджете региона предусмотрено более 4,7 миллиарда рублей на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. С учетом федерального софинансирования общий объем бюджетных ассигнований на выплату этих пособий кузбасским семьям составит 22,3 миллиарда. Около 1,9 миллиарда рублей предусмотрено на выплаты и предоставление мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-сирот. Более 680 миллионов рублей будет направлено на ежемесячные денежные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трех лет. Еще более 640 миллионов пойдет на оказание мер социальной поддержки многодетным семьям. На обеспечение детей с сахарным диабетом первого типа в возрасте от 4 до 17 лет системами непрерывного мониторинга глюкозы, а также для массового обследования младенцев на врожденные или наследственные заболевания — расширенный неонатальный скрининг, запланировано 127,3 миллиона рублей. Предусмотрены средства и на соцподдержку отдельных категорий многодетных матерей, обеспечение жильем молодых семей, организацию круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также на компенсацию части платы за детсад. В конце января губернатор Сергей Цивилев дал старт Году семьи в Кузбассе, а также Году молодежи и студентов, подчеркнув, что особое внимание будет уделяться студенческим семьям и молодым семьям с детьми.

https://ria.ru/20240201/koridor-1924699060.html

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кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, сергей цивилев, поддержка