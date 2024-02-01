https://ria.ru/20240201/kongress-1924778370.html

Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Ил-76

Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024

Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Ил-76

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к конгрессу США в связи с совершением Украиной теракта, в результате которого был сбит Ил-76. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:00

2024-02-01T13:00

2024-02-01T13:06

в мире

госдума рф

конгресс сша

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

украина

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к конгрессу США в связи с совершением Украиной теракта, в результате которого был сбит Ил-76."Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединенных Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта", - говорится в проекте обращения.Депутаты также подчеркивают, что преднамеренное замалчивание правды о жертвах преступных действий киевского режима - это путь в тупик."Многочисленные факты свидетельствуют о том, что значительная часть смертоносного западного оружия, поставляемого коррумпированному киевскому режиму, в результате преступных махинаций попадает в руки террористам и радикальным экстремистам по всему миру", - отмечается в проекте обращения.

https://ria.ru/20240201/il-76-1924776375.html

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в мире, госдума рф, конгресс сша, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, украина