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Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
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13:00 01.02.2024 (обновлено: 13:06 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/kongress-1924778370.html
Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Ил-76
Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Ил-76
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к конгрессу США в связи с совершением Украиной теракта, в результате которого был сбит Ил-76. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:00
2024-02-01T13:06
в мире
госдума рф
конгресс сша
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
украина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к конгрессу США в связи с совершением Украиной теракта, в результате которого был сбит Ил-76."Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединенных Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта", - говорится в проекте обращения.Депутаты также подчеркивают, что преднамеренное замалчивание правды о жертвах преступных действий киевского режима - это путь в тупик."Многочисленные факты свидетельствуют о том, что значительная часть смертоносного западного оружия, поставляемого коррумпированному киевскому режиму, в результате преступных махинаций попадает в руки террористам и радикальным экстремистам по всему миру", - отмечается в проекте обращения.
https://ria.ru/20240201/il-76-1924776375.html
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в мире, госдума рф, конгресс сша, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, украина
В мире, Госдума РФ, Конгресс США, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Украина
Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Ил-76

Госдума приняла проект обращения к Конгрессу США из-за сбитого Украиной Ил-76

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли проект обращения к конгрессу США в связи с совершением Украиной теракта, в результате которого был сбит Ил-76.
«
"Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединенных Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта", - говорится в проекте обращения.
Депутаты также подчеркивают, что преднамеренное замалчивание правды о жертвах преступных действий киевского режима - это путь в тупик.
"Многочисленные факты свидетельствуют о том, что значительная часть смертоносного западного оружия, поставляемого коррумпированному киевскому режиму, в результате преступных махинаций попадает в руки террористам и радикальным экстремистам по всему миру", - отмечается в проекте обращения.
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Вчера, 12:54
 
В миреГосдума РФКонгресс СШАИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиУкраина
 
 
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