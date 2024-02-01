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В конгрессе пришли в шок из-за одной новости с Украины - РИА Новости, 01.02.2024
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06:39 01.02.2024 (обновлено: 11:14 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/kongress-1924713275.html
В конгрессе пришли в шок из-за одной новости с Украины
В конгрессе пришли в шок из-за одной новости с Украины - РИА Новости, 01.02.2024
В конгрессе пришли в шок из-за одной новости с Украины
Американские конгрессмены отреагировали в комментарии The American Conservative на недавний коррупционный скандал в украинской армии, выступив с критикой... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T06:39
2024-02-01T11:14
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американские конгрессмены отреагировали в комментарии The American Conservative на недавний коррупционный скандал в украинской армии, выступив с критикой политики США по накачке Киева деньгами.В конце января издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ на фоне растущих обвинений в адрес Киева в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердила обыски у чиновников Минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал". По версии следствия, они украли почти 40 миллионов долларов на закупках снарядов. Сообщается, что деньги "осваивались" на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.Член палаты представителей от Монтаны республиканец Мэтт Розендейл саркастически заявил TAC, что был шокирован этими сообщениями. "Всего несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, это то, что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо когда-либо слышал. Украина была "прачечной" для отмывания грязных денег грязных политиков, начиная с (сына президента США. — Прим. ред.) Хантера Байдена", — сообщил он.Как заметил политик, смешно "даже пытаться верить и надеяться", что на Украине научились следить за деньгами."Это действительно отвратительно. Эти деньги были бы полезнее здесь, дома, чтобы обеспечить американский народ, которому на самом деле принадлежат эти средства. Когда двухпартийная группа отправила 113 миллиардов долларов американских налогов в страну, лидер которой отменил конкурирующие политические партии и стремится приостановить национальные выборы, действительно ли они ожидали полной и чистой отчетности?" — заявил в письменном комментарии конгрессмен от Аризоны, республиканец Эли Крэйн.Он выразил сожаление, что этот случай мошенничества, "скорее всего, является лишь верхушкой айсберга".При этом представляющая Колорадо республиканка Лорен Боберт предположила, что США не имеют "реального контроля" над более чем 100 миллиардами долларов, которые были отправлены Киеву, призвав к полному аудиту и прекращению отправки траншей. "Вместо этого нам следует беспокоиться о безопасности наших собственных границ. Америка прежде всего", — заключила она.
https://ria.ru/20240131/alternativa-1924686958.html
https://ria.ru/20240201/rechi_baydena-1924709255.html
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в мире, украина, сша, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
В конгрессе пришли в шок из-за одной новости с Украины

Конгрессменов возмутил очередной коррупционный скандал в ВСУ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия
Купол здания Капитолия - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американские конгрессмены отреагировали в комментарии The American Conservative на недавний коррупционный скандал в украинской армии, выступив с критикой политики США по накачке Киева деньгами.
В конце января издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ на фоне растущих обвинений в адрес Киева в коррупции, связанной с военной помощью Запада, подтвердила обыски у чиновников Минобороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал". По версии следствия, они украли почти 40 миллионов долларов на закупках снарядов. Сообщается, что деньги "осваивались" на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ.
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Член палаты представителей от Монтаны республиканец Мэтт Розендейл саркастически заявил TAC, что был шокирован этими сообщениями. "Всего несколько лет назад единственное, что мы знали об Украине, это то, что это самая коррумпированная страна, о которой кто-либо когда-либо слышал. Украина была "прачечной" для отмывания грязных денег грязных политиков, начиная с (сына президента США. — Прим. ред.) Хантера Байдена", — сообщил он.
Как заметил политик, смешно "даже пытаться верить и надеяться", что на Украине научились следить за деньгами.
"Это действительно отвратительно. Эти деньги были бы полезнее здесь, дома, чтобы обеспечить американский народ, которому на самом деле принадлежат эти средства. Когда двухпартийная группа отправила 113 миллиардов долларов американских налогов в страну, лидер которой отменил конкурирующие политические партии и стремится приостановить национальные выборы, действительно ли они ожидали полной и чистой отчетности?" — заявил в письменном комментарии конгрессмен от Аризоны, республиканец Эли Крэйн.
Он выразил сожаление, что этот случай мошенничества, "скорее всего, является лишь верхушкой айсберга".
При этом представляющая Колорадо республиканка Лорен Боберт предположила, что США не имеют "реального контроля" над более чем 100 миллиардами долларов, которые были отправлены Киеву, призвав к полному аудиту и прекращению отправки траншей. "Вместо этого нам следует беспокоиться о безопасности наших собственных границ. Америка прежде всего", — заключила она.
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