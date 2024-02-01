https://ria.ru/20240201/kobakhidze-1924785272.html

Ираклий Кобахидзе стал кандидатом в премьер-министры Грузии

Ираклий Кобахидзе стал кандидатом в премьер-министры Грузии - РИА Новости, 01.02.2024

Ираклий Кобахидзе стал кандидатом в премьер-министры Грузии

Правящая в Грузии партия представила кандидата в премьер-министры - на съезде "Грузинской мечты" им стал занимавший должность председателя партии Ираклий... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:16

2024-02-01T13:16

2024-02-01T13:23

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ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Правящая в Грузии партия представила кандидата в премьер-министры - на съезде "Грузинской мечты" им стал занимавший должность председателя партии Ираклий Кобахидзе.Трансляцию съезда ведут грузинские телекомпании в прямом эфире."Кобахидзе получил полную поддержку", - заявил председатель партии Ираклий Гарибашвили по итогам голосования на съезде. Таким образом, Кобахидзе поменялся местами с Ираклием Гарибашвили, который на днях покинул пост премьера и занял пост председателя партии.Парламент Грузии должен выразить доверие кандидату в премьеры и его правительству на следующей неделе. Для получения доверия необходимо получить 76 голосов депутатов из 150.Ротация в правительстве Грузии произошла за девять месяцев до запланированных парламентских выборов, которые назначены на 26 октября. Впервые выборы в парламент пройдут только по пропорциональной системе с барьером в 5%.Это первые кадровые изменения в руководстве Грузии после того, как в политику в третий раз вернулся основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, став почетным председателем политсилы.

https://ria.ru/20240130/saakashvili-1924339822.html

https://ria.ru/20231230/ivanishvili-1919124341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили