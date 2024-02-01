https://ria.ru/20240201/kobakhidze-1924785272.html
Ираклий Кобахидзе стал кандидатом в премьер-министры Грузии
Ираклий Кобахидзе стал кандидатом в премьер-министры Грузии - РИА Новости, 01.02.2024
Ираклий Кобахидзе стал кандидатом в премьер-министры Грузии
Правящая в Грузии партия представила кандидата в премьер-министры - на съезде "Грузинской мечты" им стал занимавший должность председателя партии Ираклий... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:16
2024-02-01T13:16
2024-02-01T13:23
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ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Правящая в Грузии партия представила кандидата в премьер-министры - на съезде "Грузинской мечты" им стал занимавший должность председателя партии Ираклий Кобахидзе.Трансляцию съезда ведут грузинские телекомпании в прямом эфире."Кобахидзе получил полную поддержку", - заявил председатель партии Ираклий Гарибашвили по итогам голосования на съезде. Таким образом, Кобахидзе поменялся местами с Ираклием Гарибашвили, который на днях покинул пост премьера и занял пост председателя партии.Парламент Грузии должен выразить доверие кандидату в премьеры и его правительству на следующей неделе. Для получения доверия необходимо получить 76 голосов депутатов из 150.Ротация в правительстве Грузии произошла за девять месяцев до запланированных парламентских выборов, которые назначены на 26 октября. Впервые выборы в парламент пройдут только по пропорциональной системе с барьером в 5%.Это первые кадровые изменения в руководстве Грузии после того, как в политику в третий раз вернулся основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, став почетным председателем политсилы.
https://ria.ru/20240130/saakashvili-1924339822.html
https://ria.ru/20231230/ivanishvili-1919124341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Бидзина Иванишвили, Ираклий Гарибашвили
Ираклий Кобахидзе стал кандидатом в премьер-министры Грузии
Партия "Грузинская мечта" утвердила Ираклия Кобахидзе кандидатом в премьеры
ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Правящая в Грузии партия представила кандидата в премьер-министры - на съезде "Грузинской мечты" им стал занимавший должность председателя партии Ираклий Кобахидзе.
Трансляцию съезда ведут грузинские телекомпании в прямом эфире.
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"Кобахидзе получил полную поддержку", - заявил председатель партии Ираклий Гарибашвили
по итогам голосования на съезде. Таким образом, Кобахидзе поменялся местами с Ираклием Гарибашвили, который на днях покинул пост премьера и занял пост председателя партии.
Парламент Грузии должен выразить доверие кандидату в премьеры и его правительству на следующей неделе. Для получения доверия необходимо получить 76 голосов депутатов из 150.
Ротация в правительстве Грузии произошла за девять месяцев до запланированных парламентских выборов, которые назначены на 26 октября. Впервые выборы в парламент пройдут только по пропорциональной системе с барьером в 5%.
Это первые кадровые изменения в руководстве Грузии после того, как в политику в третий раз вернулся основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили
, став почетным председателем политсилы.
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