https://ria.ru/20240201/kibervoyna-1924724204.html

Более 130 государств развивают программы ведения кибервойн, заявили в ШОС

Более 130 государств развивают программы ведения кибервойн, заявили в ШОС - РИА Новости, 01.02.2024

Более 130 государств развивают программы ведения кибервойн, заявили в ШОС

На сегодняшний день более 130 государств развивают программы ведения кибервойн, заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T09:07

2024-02-01T09:07

2024-02-01T09:07

технологии

алма-ата

шос

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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. На сегодняшний день более 130 государств развивают программы ведения кибервойн, заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов на открытии международного цифрового форума Digital Almaty в казахстанской Алма-Ате. "Становление информационного общества создает новые комфортные условия для жизни человека, позволяет сделать прорыв в сфере высоких технологий, которые еще недавно встречались разве что на страницах научно-фантастических романов. Однако на оборотной стороне этой медали таится немало острых вызовов и прямых угроз. На сегодня более 130 государств мира развивают программы ведения кибервойн. Передовые информационно-коммуникационные технологии освоили международные наркобароны, незаконные торговцы оружием и современные работорговцы, вербовщики боевиков для террористических и сепаратистских формирований. Много неоднозначных моментов таит в себе и развитие искусственного интеллекта", - сказал Логвинов. Международный цифровой форум Digital Almaty проходит в Алма-Ате с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". В нем принимают участие более 200 спикеров из числа международных экспертов и новаторов в IT и бизнесе. Ожидается, что трехдневное мероприятие посетят более 30 тысяч человек.

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алма-ата

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, алма-ата, шос