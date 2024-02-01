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Более 130 государств развивают программы ведения кибервойн, заявили в ШОС - РИА Новости, 01.02.2024
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09:07 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/kibervoyna-1924724204.html
Более 130 государств развивают программы ведения кибервойн, заявили в ШОС
Более 130 государств развивают программы ведения кибервойн, заявили в ШОС - РИА Новости, 01.02.2024
Более 130 государств развивают программы ведения кибервойн, заявили в ШОС
На сегодняшний день более 130 государств развивают программы ведения кибервойн, заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:07
2024-02-01T09:07
технологии
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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. На сегодняшний день более 130 государств развивают программы ведения кибервойн, заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов на открытии международного цифрового форума Digital Almaty в казахстанской Алма-Ате. "Становление информационного общества создает новые комфортные условия для жизни человека, позволяет сделать прорыв в сфере высоких технологий, которые еще недавно встречались разве что на страницах научно-фантастических романов. Однако на оборотной стороне этой медали таится немало острых вызовов и прямых угроз. На сегодня более 130 государств мира развивают программы ведения кибервойн. Передовые информационно-коммуникационные технологии освоили международные наркобароны, незаконные торговцы оружием и современные работорговцы, вербовщики боевиков для террористических и сепаратистских формирований. Много неоднозначных моментов таит в себе и развитие искусственного интеллекта", - сказал Логвинов. Международный цифровой форум Digital Almaty проходит в Алма-Ате с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". В нем принимают участие более 200 спикеров из числа международных экспертов и новаторов в IT и бизнесе. Ожидается, что трехдневное мероприятие посетят более 30 тысяч человек.
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технологии, алма-ата, шос
Технологии, Алма-Ата, ШОС
Более 130 государств развивают программы ведения кибервойн, заявили в ШОС

Замгенсека ШОС Логвинов: более 130 стран развивают программы ведения кибервойн

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. На сегодняшний день более 130 государств развивают программы ведения кибервойн, заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов на открытии международного цифрового форума Digital Almaty в казахстанской Алма-Ате.
"Становление информационного общества создает новые комфортные условия для жизни человека, позволяет сделать прорыв в сфере высоких технологий, которые еще недавно встречались разве что на страницах научно-фантастических романов. Однако на оборотной стороне этой медали таится немало острых вызовов и прямых угроз. На сегодня более 130 государств мира развивают программы ведения кибервойн. Передовые информационно-коммуникационные технологии освоили международные наркобароны, незаконные торговцы оружием и современные работорговцы, вербовщики боевиков для террористических и сепаратистских формирований. Много неоднозначных моментов таит в себе и развитие искусственного интеллекта", - сказал Логвинов.
Международный цифровой форум Digital Almaty проходит в Алма-Ате с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". В нем принимают участие более 200 спикеров из числа международных экспертов и новаторов в IT и бизнесе. Ожидается, что трехдневное мероприятие посетят более 30 тысяч человек.
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