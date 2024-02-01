https://ria.ru/20240201/khusnullin-1924899787.html

Хуснуллин предложил привлекать частных инвесторов в строительство кампусов

Хуснуллин предложил привлекать частных инвесторов в строительство кампусов - РИА Новости, 01.02.2024

Хуснуллин предложил привлекать частных инвесторов в строительство кампусов

Частные инвестиции необходимо привлекать в строительство кампусов в России, необходимо в целом оптимизировать подходы к их возведению, считает вице-премьер РФ... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T20:00

2024-02-01T20:00

2024-02-01T20:00

россия

марат хуснуллин

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Частные инвестиции необходимо привлекать в строительство кампусов в России, необходимо в целом оптимизировать подходы к их возведению, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. С инициативами он выступил в четверг на совещании у президента России Владимира Путина о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов. "У нас очень большие затраты идут на проживание (студентов - ред.), много идет затрат именно на общежития, и сегодня в рамках комплексного развития, в рамках развития в том числе и жилищного строительства, и общежитий тоже просил бы поручение подготовить новые подходы - тем более, по привлечению инвесторов в эту сферу. В мире потому что это достаточно развито, когда общежитие строит инвестор, а потом вузы их используют", - обратился Хуснуллин к президенту и попросил дать соответствующее поручение по проработке таких подходов. По его словам, это позволит также развивать и прилегающие к кампусам территории. "Я бы просил (дать - ред.) поручение правительству вместе с регионами нам все-таки посмотреть максимально эффективное использование земельных участков... Потому что я абсолютно убежден, что каждый кампус за собой потянет развитие вокруг территорий", - отметил вице-премьер. Подходы к строительству кампусов необходимо оптимизировать в целом, подчеркнул Хуснуллин. "Мы выходим сейчас на определенный стандарт, какие должны быть кампусы, этих стандартов надо серьезно придерживаться, тогда нам за те же деньги удастся построить большее количество более качественных объектов... Кто-то хочет подземную парковку построить. Ну не нужны нам в кампусах подземные парковки - это дорого очень", - резюмировал Хуснуллин.

https://ria.ru/20240201/putin-1924896488.html

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россия, марат хуснуллин, владимир путин