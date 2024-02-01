https://ria.ru/20240201/khan-yunis-1924794043.html

СМИ: в Хан-Юнисе нашли тела 22 погибших после отхода израильской армии

СМИ: в Хан-Юнисе нашли тела 22 погибших после отхода израильской армии - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ: в Хан-Юнисе нашли тела 22 погибших после отхода израильской армии

Тела 22 погибших были найдены в четверг на дорогах в Хан-Юнисе на юге сектора Газа после отхода израильской армии, сообщил палестинский телеканал "Аль-Акса". РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:40

2024-02-01T13:40

2024-02-01T13:40

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ГАЗА, 1 фев, РИА Новости. Тела 22 погибших были найдены в четверг на дорогах в Хан-Юнисе на юге сектора Газа после отхода израильской армии, сообщил палестинский телеканал "Аль-Акса". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществляет тактический вывод и передислокацию своих сил из некоторых районов, что даёт палестинцам возможность осматривать места, которые покидают израильские войска. По данным телеканала, израильская армия продолжает разбрасывать бумажные листовки для палестинцев в районах города Газа, призывая их эвакуироваться на юг, в сторону города Дейр эль-Балах в центральной части анклава. В ЦАХАЛ ранее заявляли, что в северной части сектора Газа военный потенциал ХАМАС был ликвидирован, и теперь военные сфокусируются на центральной и южной частях анклава. В конце января министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что за три месяца наземной операции в палестинском анклаве израильские силы ликвидировали "по меньшей мере четверть террористов ХАМАС". По его словам, еще четверть радикалов ХАМАС получили ранения. Израильская армия незадолго до этого озвучивала оценки, что с начала наземной операции ЦАХАЛ ликвидировала порядка 9 тысяч бойцов ХАМАС, чей личный состав, по разным оценкам, насчитывает порядка 30-40 тысяч человек.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа