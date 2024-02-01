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На Камчатку надвигается шторм с высотой волн до 12 метров - РИА Новости, 01.02.2024
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04:23 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/kamchatka-1924706953.html
На Камчатку надвигается шторм с высотой волн до 12 метров
На Камчатку надвигается шторм с высотой волн до 12 метров - РИА Новости, 01.02.2024
На Камчатку надвигается шторм с высотой волн до 12 метров
МЧС России по Камчатскому краю объявило штормовое предупреждение из-за волнения высотой до 12 метров у побережья Камчатки, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T04:23
2024-02-01T04:23
камчатка
россия
камчатский край
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. МЧС России по Камчатскому краю объявило штормовое предупреждение из-за волнения высотой до 12 метров у побережья Камчатки, сообщила пресс-служба ведомства. "В середине дня 2 февраля в акватории Берингова моря, Олюторский муниципальный район, ожидается опасное волнение моря высотой 8-10 метров. Ночью 3 февраля волнение усилится до 10-12 метров и в середине ночи распространится на Карагинский район", - говорится в сообщении. Явление сохранится до середины дня 5 февраля. МЧС края отмечает, что населенным пунктам, расположенным на побережье Камчатки, волнение моря не угрожает. В декабре 2023 года в результате штормов в Беринговом и Охотском морях были подтоплены прибрежные зоны в ряде районов Камчатки. В частности, подтоплению подвергалась взлетно-посадочная полоса аэропорта Тиличики, расположенная на косе.
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камчатка, россия, камчатский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Россия, Камчатский край, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатку надвигается шторм с высотой волн до 12 метров

На Камчатке объявили штормовое предупреждение из-за волн высотой до 12 метров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. МЧС России по Камчатскому краю объявило штормовое предупреждение из-за волнения высотой до 12 метров у побережья Камчатки, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"В середине дня 2 февраля в акватории Берингова моря, Олюторский муниципальный район, ожидается опасное волнение моря высотой 8-10 метров. Ночью 3 февраля волнение усилится до 10-12 метров и в середине ночи распространится на Карагинский район", - говорится в сообщении.
Явление сохранится до середины дня 5 февраля. МЧС края отмечает, что населенным пунктам, расположенным на побережье Камчатки, волнение моря не угрожает.
В декабре 2023 года в результате штормов в Беринговом и Охотском морях были подтоплены прибрежные зоны в ряде районов Камчатки. В частности, подтоплению подвергалась взлетно-посадочная полоса аэропорта Тиличики, расположенная на косе.
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КамчаткаРоссияКамчатский крайПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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