https://ria.ru/20240201/il-76-1924784192.html

СК рассказал о результатах расследования крушения Ил-76

СК рассказал о результатах расследования крушения Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024

СК рассказал о результатах расследования крушения Ил-76

Следственный комитет РФ, говоря о расследовании крушения самолета Ил-76 в Telegram-канале, заявил, что обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена -... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:12

2024-02-01T13:12

2024-02-01T13:12

специальная военная операция на украине

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владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следственный комитет РФ, говоря о расследовании крушения самолета Ил-76 в Telegram-канале, заявил, что обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена - что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства. "По результатам исследования с применением методов спектрометрии подвижности ионов (СПИ), газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием и высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-селективным детектированием установлено, что на смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства", - сообщает СК РФ. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

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Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом 2024-02-01T13:12 true PT0M21S

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