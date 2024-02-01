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СК рассказал о результатах расследования крушения Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/il-76-1924784192.html
СК рассказал о результатах расследования крушения Ил-76
СК рассказал о результатах расследования крушения Ил-76 - РИА Новости, 01.02.2024
СК рассказал о результатах расследования крушения Ил-76
Следственный комитет РФ, говоря о расследовании крушения самолета Ил-76 в Telegram-канале, заявил, что обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена -... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:12
2024-02-01T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
белгородская область
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следственный комитет РФ, говоря о расследовании крушения самолета Ил-76 в Telegram-канале, заявил, что обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена - что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства. "По результатам исследования с применением методов спектрометрии подвижности ионов (СПИ), газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием и высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-селективным детектированием установлено, что на смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства", - сообщает СК РФ. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240201/kongress-1924778370.html
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Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом
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в мире, россия, киев, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Белгородская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Ил-76, ЗРК С-300, Крушение Ил-76 в Белгородской области
СК рассказал о результатах расследования крушения Ил-76

СК: следы после крушения Ил-76 характерны для иностранных взрывчатых веществ

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следственный комитет РФ, говоря о расследовании крушения самолета Ил-76 в Telegram-канале, заявил, что обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена - что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.
«
"По результатам исследования с применением методов спектрометрии подвижности ионов (СПИ), газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием и высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-селективным детектированием установлено, что на смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства", - сообщает СК РФ.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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Вчера, 13:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевБелгородская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Ил-76ЗРК С-300Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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