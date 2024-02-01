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Лидер правящей партии в Грузии высказался о конфликте с Россией в 2008 году - РИА Новости, 01.02.2024
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14:16 01.02.2024 (обновлено: 14:17 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/gruziya-1924806405.html
Лидер правящей партии в Грузии высказался о конфликте с Россией в 2008 году
Лидер правящей партии в Грузии высказался о конфликте с Россией в 2008 году - РИА Новости, 01.02.2024
Лидер правящей партии в Грузии высказался о конфликте с Россией в 2008 году
Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия могла бы избежать военного конфликта с Россией в 2008 году, если у власти вместо РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:16
2024-02-01T14:17
в мире
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грузия
южная осетия
бидзина иванишвили
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия могла бы избежать военного конфликта с Россией в 2008 году, если у власти вместо Михаила Саакашвили были бы его однопартийцы и основатель политобъединения Бидзина Иванишвили. "Разумеется, благодарность за достижения принадлежит Бидзине Иванишвили... Если бы не он, можно гарантировать, что сегодня страна была бы охвачена войной... Если бы Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" были у власти в 2008 году, августовской войны бы не произошло", - заявил Гарибашвили на партийном съезде. Ранее он занимал должность премьер-министра Грузии. Кандидатуру Гарибашвили на пост председателя партии утвердили на съезде 1 февраля. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
https://ria.ru/20231013/gruziya-1902589804.html
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в мире, россия, грузия, южная осетия, бидзина иванишвили, михаил саакашвили
В мире, Россия, Грузия, Южная Осетия, Бидзина Иванишвили, Михаил Саакашвили
Лидер правящей партии в Грузии высказался о конфликте с Россией в 2008 году

Лидер партии "Грузинская мечта": конфликта с РФ в 2008 году можно было избежать

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ТБИЛИСИ, 1 фев - РИА Новости. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия могла бы избежать военного конфликта с Россией в 2008 году, если у власти вместо Михаила Саакашвили были бы его однопартийцы и основатель политобъединения Бидзина Иванишвили.
"Разумеется, благодарность за достижения принадлежит Бидзине Иванишвили... Если бы не он, можно гарантировать, что сегодня страна была бы охвачена войной... Если бы Бидзина Иванишвили и "Грузинская мечта" были у власти в 2008 году, августовской войны бы не произошло", - заявил Гарибашвили на партийном съезде.
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Ранее он занимал должность премьер-министра Грузии. Кандидатуру Гарибашвили на пост председателя партии утвердили на съезде 1 февраля.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
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