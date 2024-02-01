Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области лишили гражданства мужчину, осужденного за наркотики - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/grazhdanstvo-1924799649.html
В Орловской области лишили гражданства мужчину, осужденного за наркотики
В Орловской области лишили гражданства мужчину, осужденного за наркотики - РИА Новости, 01.02.2024
В Орловской области лишили гражданства мужчину, осужденного за наркотики
Уроженца Молдавии лишили гражданства за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в Орловской области, это первый в регионе подобный... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:54
2024-02-01T13:54
россия
орловская область
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_ed2d63470c707779f0ce40a6f1473254.jpg
ОРЕЛ, 1 фев – РИА Новости. Уроженца Молдавии лишили гражданства за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в Орловской области, это первый в регионе подобный случай, сообщили в пресс-службе областного УМВД России. "Управлением МВД России по Орловской области 16 января 2024 года принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации уроженца Республики Молдовы 1996 года рождения", – говорится в сообщении. Как пояснили в УМВД, в ноябре 2018 года мужчина был осужден Советским районным судом города Орла за совершение преступления по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Фигурант получил 1 год колонии общего режима. Отмечается, что после вынесения решении о прекращении у осужденного гражданства повторное приобретение российского гражданства действующим законодательством не предусмотрено. 26 октября 2023 года вступил в силу Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" №138-ФЗ от 28.04.2023, которым введен новый для законодательства институт прекращения гражданства Российской Федерации. Одним из оснований прекращения российского гражданства служит совершение человеком преступлений, посягающих на общественную и личную безопасность, при этом решение о лишении гражданства выносится независимо от времени совершения преступления, дат приговора и принятия в гражданство РФ.
https://ria.ru/20240124/grazhdanstvo-1923145954.html
https://ria.ru/20240122/migranty-1922633285.html
россия
орловская область
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_40c3de185a2b2603206c248fb1c5240b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, орловская область, молдавия
Россия, Орловская область, Молдавия
В Орловской области лишили гражданства мужчину, осужденного за наркотики

УМВД: в Орловской области лишили гражданства мужчину, осужденного за наркотики

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОРЕЛ, 1 фев – РИА Новости. Уроженца Молдавии лишили гражданства за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в Орловской области, это первый в регионе подобный случай, сообщили в пресс-службе областного УМВД России.
"Управлением МВД России по Орловской области 16 января 2024 года принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации уроженца Республики Молдовы 1996 года рождения", – говорится в сообщении.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В Приамурье впервые лишили гражданства мужчин, осужденных за наркотики
24 января, 10:25
Как пояснили в УМВД, в ноябре 2018 года мужчина был осужден Советским районным судом города Орла за совершение преступления по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Фигурант получил 1 год колонии общего режима.
Отмечается, что после вынесения решении о прекращении у осужденного гражданства повторное приобретение российского гражданства действующим законодательством не предусмотрено.
26 октября 2023 года вступил в силу Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" №138-ФЗ от 28.04.2023, которым введен новый для законодательства институт прекращения гражданства Российской Федерации. Одним из оснований прекращения российского гражданства служит совершение человеком преступлений, посягающих на общественную и личную безопасность, при этом решение о лишении гражданства выносится независимо от времени совершения преступления, дат приговора и принятия в гражданство РФ.
Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Мигрантский криминал: кто виноват и что делать
22 января, 08:00
 
РоссияОрловская областьМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала