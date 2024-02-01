https://ria.ru/20240201/grazhdanstvo-1924799649.html

В Орловской области лишили гражданства мужчину, осужденного за наркотики

В Орловской области лишили гражданства мужчину, осужденного за наркотики - РИА Новости, 01.02.2024

В Орловской области лишили гражданства мужчину, осужденного за наркотики

Уроженца Молдавии лишили гражданства за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в Орловской области, это первый в регионе подобный... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:54

2024-02-01T13:54

2024-02-01T13:54

россия

орловская область

молдавия

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ОРЕЛ, 1 фев – РИА Новости. Уроженца Молдавии лишили гражданства за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в Орловской области, это первый в регионе подобный случай, сообщили в пресс-службе областного УМВД России. "Управлением МВД России по Орловской области 16 января 2024 года принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации уроженца Республики Молдовы 1996 года рождения", – говорится в сообщении. Как пояснили в УМВД, в ноябре 2018 года мужчина был осужден Советским районным судом города Орла за совершение преступления по части 2 статьи 228 УК РФ – незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Фигурант получил 1 год колонии общего режима. Отмечается, что после вынесения решении о прекращении у осужденного гражданства повторное приобретение российского гражданства действующим законодательством не предусмотрено. 26 октября 2023 года вступил в силу Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" №138-ФЗ от 28.04.2023, которым введен новый для законодательства институт прекращения гражданства Российской Федерации. Одним из оснований прекращения российского гражданства служит совершение человеком преступлений, посягающих на общественную и личную безопасность, при этом решение о лишении гражданства выносится независимо от времени совершения преступления, дат приговора и принятия в гражданство РФ.

https://ria.ru/20240124/grazhdanstvo-1923145954.html

https://ria.ru/20240122/migranty-1922633285.html

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россия, орловская область, молдавия