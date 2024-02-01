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Газификация в Тюменской области идет высокими темпами, заявил Новак - РИА Новости, 01.02.2024
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Тюменская область
 
17:26 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/gazifikatsiya-1924868508.html
Газификация в Тюменской области идет высокими темпами, заявил Новак
Газификация в Тюменской области идет высокими темпами, заявил Новак - РИА Новости, 01.02.2024
Газификация в Тюменской области идет высокими темпами, заявил Новак
Программа развития газоснабжения и газификации Тюменской области реализуется высокими темпами, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:26
2024-02-01T17:26
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 1 фев – РИА Новости. Программа развития газоснабжения и газификации Тюменской области реализуется высокими темпами, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, сообщает пресс-служба губернатора. "Программа развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2021-2025 годы была утверждена в 2020 году. После обращения губернатора Александра Моора она была скорректирована в сторону увеличения. Газификация и догазификация идут в регионе высокими темпами", – цитирует пресс-служба губернатора слова Александра Новака, который участвовал по видеосвязи в запуске газопровода в селе Гусево Тюменского района. Распределительный газопровод протяженностью почти 13 километров в Гусево позволит подключить к газовым сетям около 270 домов, в том числе строящихся на земельных участках, выделенных для многодетных семей, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Теперь у жителей будет стабильное тепло, а многодетные семьи получат возможность спокойно отстраиваться, зимовать, учиться и работать", – подчеркнул глава региона. Моор также отметил, что в Тюменской области для 48 льготных категорий, в том числе многодетных семей, участников СВО и их семей, на приобретение и установку внутридомового газового оборудования выдаются субсидии в размере 130 тысяч рублей. В 2023 году ею воспользовались 2,5 тысячи семей, из областного бюджета на эти цели было направлено более 280 миллионов рублей. В 2024 году программа продолжится.
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тюменская область, александр новак, александр моор, тюменский район
Тюменская область, Тюменская область, Александр Новак, Александр Моор, Тюменский район

Газификация в Тюменской области идет высокими темпами, заявил Новак

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
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Александр Новак. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 1 фев – РИА Новости. Программа развития газоснабжения и газификации Тюменской области реализуется высокими темпами, заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, сообщает пресс-служба губернатора.
«
"Программа развития газоснабжения и газификации Тюменской области на 2021-2025 годы была утверждена в 2020 году. После обращения губернатора Александра Моора она была скорректирована в сторону увеличения. Газификация и догазификация идут в регионе высокими темпами", – цитирует пресс-служба губернатора слова Александра Новака, который участвовал по видеосвязи в запуске газопровода в селе Гусево Тюменского района.
Распределительный газопровод протяженностью почти 13 километров в Гусево позволит подключить к газовым сетям около 270 домов, в том числе строящихся на земельных участках, выделенных для многодетных семей, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Теперь у жителей будет стабильное тепло, а многодетные семьи получат возможность спокойно отстраиваться, зимовать, учиться и работать", – подчеркнул глава региона.
Моор также отметил, что в Тюменской области для 48 льготных категорий, в том числе многодетных семей, участников СВО и их семей, на приобретение и установку внутридомового газового оборудования выдаются субсидии в размере 130 тысяч рублей. В 2023 году ею воспользовались 2,5 тысячи семей, из областного бюджета на эти цели было направлено более 280 миллионов рублей. В 2024 году программа продолжится.
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Тюменская областьТюменская областьАлександр НовакАлександр МоорТюменский район
 
 
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