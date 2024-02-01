https://ria.ru/20240201/gaza-1924870215.html

В ООН заявили о гибели 122 журналистов в секторе Газа после 7 октября

В ООН заявили о гибели 122 журналистов в секторе Газа после 7 октября - РИА Новости, 01.02.2024

В ООН заявили о гибели 122 журналистов в секторе Газа после 7 октября

Рекордные в новейшей истории и вызывающие тревогу 122 журналиста были убиты в Газе с 7 октября, еще десятки были арестованы израильскими войсками, говорится в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:32

2024-02-01T17:32

2024-02-01T17:32

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ЖЕНЕВА, 1 фев - РИА Новости. Рекордные в новейшей истории и вызывающие тревогу 122 журналиста были убиты в Газе с 7 октября, еще десятки были арестованы израильскими войсками, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространенном Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ). "Согласно отчетам ООН, с 7 октября в Газе были убиты более 122 журналистов и работников СМИ, и многие получили ранения. Кроме того, трое журналистов в Ливане были убиты в результате израильского обстрела вблизи границы с Ливаном. Четверо израильских журналистов были убиты ХАМАС во время нападений 7 октября", - говорится в документе. По мнению экспертов ООН, война в Газе является самым смертоносным и опасным конфликтом для журналистов в новейшей истории. "Десятки палестинских журналистов были арестованы израильскими войсками в Газе и на Западном берегу, где после нападений 7 октября участились преследования, запугивания и нападения на журналистов", - добавили они. Специальные докладчики подчеркивают, что во время конфликта право на информацию является "правом на выживание", от которого зависит жизнь гражданского населения, и журналисты играют незаменимую роль в качестве жизненно важного источника информации, правозащитников и свидетелей зверств, сообщая о нарушениях и нарушений международного гуманитарного права и прав человека. "Журналисты имеют право на защиту как гражданские лица в соответствии с международным гуманитарным правом. Целенаправленные нападения и убийства журналистов являются военными преступлениями <…> В заключение мы призываем Международный суд и Международный уголовный суд уделить особое внимание опасной схеме нападений и безнаказанности за преступления против журналистов, которая усилилась с 7 октября. Необходимо положить конец преследованиям и убийствам журналистов на оккупированной палестинской территории", - отмечается в заявлении. Документ подписали Специальный докладчик ООН по защите и поощрению свободы мнений Ирен Хан, Специальный докладчик ООН по положению в области прав человека на оккупированной Палестинской территории Франческа Альбанезе, Специальный докладчик ООН по положению правозащитников Мэри Лоулор, Специальный докладчик ООН по внесудебным казням Моррис ТидболлБинц и Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом Бен Саул. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240201/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа