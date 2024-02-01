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МИД продолжит усилия по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа - РИА Новости, 01.02.2024
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13:48 01.02.2024 (обновлено: 13:51 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/gaza-1924797708.html
МИД продолжит усилия по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа
МИД продолжит усилия по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа - РИА Новости, 01.02.2024
МИД продолжит усилия по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа
Россия продолжит настойчиво добиваться освобождения всех россиян, удерживаемых в плену в секторе Газа, этот вопрос стоит приоритетным в контактах с... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:48
2024-02-01T13:51
россия
в мире
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия продолжит настойчиво добиваться освобождения всех россиян, удерживаемых в плену в секторе Газа, этот вопрос стоит приоритетным в контактах с представителями ХАМАС, а также властями ряда стран Ближнего Востока, говорится в заявлении российского дипведомства по итогам встречи заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова с родными и близкими удерживаемого в секторе Газа в качестве заложника российского гражданина Александра Труфанова."Российская дипломатия продолжит настойчиво добиваться выхода на свободу всех наших соотечественников, удерживаемых в палестинском анклаве. При этом было подтверждено, что этот особо значимый гуманитарный вопрос является для нас приоритетным в контактах с представителями политического крыла ХАМАС, а также властями ряда стран ближневосточного региона, в координации с которыми проводится соответствующая целенаправленная работа", - говорится в сообщении по итогам встречи.
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россия
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россия, в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД продолжит усилия по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа

МИД: Москва будет добиваться освобождения россиян, удерживаемых в секторе Газа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия продолжит настойчиво добиваться освобождения всех россиян, удерживаемых в плену в секторе Газа, этот вопрос стоит приоритетным в контактах с представителями ХАМАС, а также властями ряда стран Ближнего Востока, говорится в заявлении российского дипведомства по итогам встречи заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова с родными и близкими удерживаемого в секторе Газа в качестве заложника российского гражданина Александра Труфанова.
"Российская дипломатия продолжит настойчиво добиваться выхода на свободу всех наших соотечественников, удерживаемых в палестинском анклаве. При этом было подтверждено, что этот особо значимый гуманитарный вопрос является для нас приоритетным в контактах с представителями политического крыла ХАМАС, а также властями ряда стран ближневосточного региона, в координации с которыми проводится соответствующая целенаправленная работа", - говорится в сообщении по итогам встречи.
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РоссияВ миреСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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