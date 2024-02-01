https://ria.ru/20240201/gaza-1924797708.html

МИД продолжит усилия по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа

МИД продолжит усилия по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа - РИА Новости, 01.02.2024

МИД продолжит усилия по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа

Россия продолжит настойчиво добиваться освобождения всех россиян, удерживаемых в плену в секторе Газа, этот вопрос стоит приоритетным в контактах с... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:48

2024-02-01T13:48

2024-02-01T13:51

россия

в мире

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия продолжит настойчиво добиваться освобождения всех россиян, удерживаемых в плену в секторе Газа, этот вопрос стоит приоритетным в контактах с представителями ХАМАС, а также властями ряда стран Ближнего Востока, говорится в заявлении российского дипведомства по итогам встречи заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова с родными и близкими удерживаемого в секторе Газа в качестве заложника российского гражданина Александра Труфанова."Российская дипломатия продолжит настойчиво добиваться выхода на свободу всех наших соотечественников, удерживаемых в палестинском анклаве. При этом было подтверждено, что этот особо значимый гуманитарный вопрос является для нас приоритетным в контактах с представителями политического крыла ХАМАС, а также властями ряда стран ближневосточного региона, в координации с которыми проводится соответствующая целенаправленная работа", - говорится в сообщении по итогам встречи.

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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сектор газа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)