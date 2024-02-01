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Французские протестующие напали на польских дальнобойщиков - РИА Новости, 01.02.2024
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19:03 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924891630.html
Французские протестующие напали на польских дальнобойщиков
Французские протестующие напали на польских дальнобойщиков - РИА Новости, 01.02.2024
Французские протестующие напали на польских дальнобойщиков
Французские протестующие нападают на польских водителей грузовиков, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:03
2024-02-01T19:03
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ВАРШАВА, 1 фев - РИА Новости. Французские протестующие нападают на польских водителей грузовиков, сообщает радиостанция RMF FM. "По крайней мере два польских водителя подверглись нападению во Франции со стороны блокирующих дороги фермеров. Они останавливают иностранные грузовики, в том числе из Польши, Литвы, Чехии, Испании и Италии, и уничтожают продукты питания, которые доставляются из этих стран, а иногда и транспортные средства. Происходит физическое насилие", - говорится в сообщении. "Были акты вандализма. Они вырывали двери грузовиков тросом и трактором, если был какой-то замок. Выбросили товар и подожгли. Они взяли трактор с вилами и опрокинули на землю рефрижераторный полуприцеп, который уже горел внутри. Они разбивали окна в тягачах. Когда один из водителей разозлился, его ударили", - цитирует радиостанция водителя Гжегожа Бурнуга. Он отметил, что французская полиция не вмешивается в происходящее. "За всем наблюдала жандармерия, которая ходила вокруг. Было полное согласие. Это уже для меня дичь, вандализм и бандитизм", - сказал водитель, чей грузовик в настоящее время заблокирован в западной части Франции. Он уточнил, что пострадали как минимум два польских водителя. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240201/statuya-1924853352.html
https://ria.ru/20240201/fermery-1924796027.html
https://ria.ru/20240127/protest-1923904792.html
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в мире, франция, польша, литва
В мире, Франция, Польша, Литва
Французские протестующие напали на польских дальнобойщиков

RMF FM: французские протестующие напали на польских дальнобойщиков

© AP Photo / Matthieu MirvilleПротестующие фермеры на шоссе к северу от Парижа
Протестующие фермеры на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Matthieu Mirville
Протестующие фермеры на шоссе к северу от Парижа. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 фев - РИА Новости. Французские протестующие нападают на польских водителей грузовиков, сообщает радиостанция RMF FM.
"По крайней мере два польских водителя подверглись нападению во Франции со стороны блокирующих дороги фермеров. Они останавливают иностранные грузовики, в том числе из Польши, Литвы, Чехии, Испании и Италии, и уничтожают продукты питания, которые доставляются из этих стран, а иногда и транспортные средства. Происходит физическое насилие", - говорится в сообщении.
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"Были акты вандализма. Они вырывали двери грузовиков тросом и трактором, если был какой-то замок. Выбросили товар и подожгли. Они взяли трактор с вилами и опрокинули на землю рефрижераторный полуприцеп, который уже горел внутри. Они разбивали окна в тягачах. Когда один из водителей разозлился, его ударили", - цитирует радиостанция водителя Гжегожа Бурнуга.
Он отметил, что французская полиция не вмешивается в происходящее. "За всем наблюдала жандармерия, которая ходила вокруг. Было полное согласие. Это уже для меня дичь, вандализм и бандитизм", - сказал водитель, чей грузовик в настоящее время заблокирован в западной части Франции.
Он уточнил, что пострадали как минимум два польских водителя.
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Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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