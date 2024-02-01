https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924891630.html

Французские протестующие напали на польских дальнобойщиков

Французские протестующие напали на польских дальнобойщиков - РИА Новости, 01.02.2024

Французские протестующие напали на польских дальнобойщиков

Французские протестующие нападают на польских водителей грузовиков, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:03

2024-02-01T19:03

2024-02-01T19:03

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ВАРШАВА, 1 фев - РИА Новости. Французские протестующие нападают на польских водителей грузовиков, сообщает радиостанция RMF FM. "По крайней мере два польских водителя подверглись нападению во Франции со стороны блокирующих дороги фермеров. Они останавливают иностранные грузовики, в том числе из Польши, Литвы, Чехии, Испании и Италии, и уничтожают продукты питания, которые доставляются из этих стран, а иногда и транспортные средства. Происходит физическое насилие", - говорится в сообщении. "Были акты вандализма. Они вырывали двери грузовиков тросом и трактором, если был какой-то замок. Выбросили товар и подожгли. Они взяли трактор с вилами и опрокинули на землю рефрижераторный полуприцеп, который уже горел внутри. Они разбивали окна в тягачах. Когда один из водителей разозлился, его ударили", - цитирует радиостанция водителя Гжегожа Бурнуга. Он отметил, что французская полиция не вмешивается в происходящее. "За всем наблюдала жандармерия, которая ходила вокруг. Было полное согласие. Это уже для меня дичь, вандализм и бандитизм", - сказал водитель, чей грузовик в настоящее время заблокирован в западной части Франции. Он уточнил, что пострадали как минимум два польских водителя. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240201/statuya-1924853352.html

https://ria.ru/20240201/fermery-1924796027.html

https://ria.ru/20240127/protest-1923904792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, франция, польша, литва