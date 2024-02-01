https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924811633.html
Французские учителя вышли на забастовки из-за низкой зарплаты
Французские учителя вышли на забастовки из-за низкой зарплаты - РИА Новости, 01.02.2024
Французские учителя вышли на забастовки из-за низкой зарплаты
Преподаватели французских школ устраивают забастовки по всей стране в четверг, чтобы потребовать переоценку уровня заработной платы и выразить опасения из-за... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:36
2024-02-01T14:36
2024-02-01T14:52
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ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Преподаватели французских школ устраивают забастовки по всей стране в четверг, чтобы потребовать переоценку уровня заработной платы и выразить опасения из-за возможного роста нагрузки, передает телеканал BFMTV. "Основные профсоюзы учителей призывают к забастовкам и демонстрациям в четверг, 1 февраля, по поводу оплаты и условий труда", – сообщает канал. По данным профсоюза преподавателей начальной школы FSU-SNUipp, в среднем по всей Франции в стачках примут участие 40% преподавательского состава начальных школ. Они ожидают, что в Париже цифры дойдут до 65%, а в департаментах Валь-де-Марн, Дром, Ардеш и Атлантические Пиренеи – более 50%. Преподаватели уровня среднего образования, коллежей и лицеев, также принимают участие в забастовках. По данным профсоюза преподавателей среднего образования SNES-FSU, около 47% учителей коллежей и лицеев выходят на забастовки в четверг. Однако, как сообщает французский минобр, цифры должны ограничиться 20,26%. По данным агентства Франс Пресс, в Марселе число участников забастовки уже достигло по меньшей мере 1600 человек. Помимо уровня заработной платы у учителей вызывают опасения нововведения, объявленные экс-министром образования Габриэлем Атталем в декабре минувшего года. Так, с сентября 2024 года в коллежах (среднее школьное образование) планируется делить учеников на три группы в соответствии с их уровнем знаний отдельно по математике и французскому языку. Однако преподаватели ожидают, что это создаст дополнительную нагрузку на фоне уже очевидной нехватки кадров в школьных учреждениях. Масла в огонь подлили слова нынешнего министра образования и спорта Амели Удеа-Кастера. Ранее комментируя перевод своего сына из государственной школы в частную, она пожаловалась, что ему пришлось пропустить много учебных часов из-за отсутствия преподавателей, которых было некому заменить. Ранее проведенный опрос Elabe для BFMTV показал, что более половины французов считают, что недавно назначенный министр образования и спорта страны Амели Удеа-Кастера должна уйти в отставку после ее слов о государственной школе, в которой учился ее сын.
https://ria.ru/20240201/protesty-1924695528.html
https://ria.ru/20240130/frantsiya-1924426214.html
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в мире, франция, париж, габриэль атталь
В мире, Франция, Париж, Габриэль Атталь
Французские учителя вышли на забастовки из-за низкой зарплаты
Французские учителя вышли на забастовки из-за низкой зарплаты и роста нагрузки
ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости.
Преподаватели французских школ устраивают забастовки по всей стране в четверг, чтобы потребовать переоценку уровня заработной платы и выразить опасения из-за возможного роста нагрузки, передает телеканал BFMTV
.
"Основные профсоюзы учителей призывают к забастовкам и демонстрациям в четверг, 1 февраля, по поводу оплаты и условий труда", – сообщает канал.
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По данным профсоюза преподавателей начальной школы FSU-SNUipp, в среднем по всей Франции в стачках примут участие 40% преподавательского состава начальных школ. Они ожидают, что в Париже цифры дойдут до 65%, а в департаментах Валь-де-Марн, Дром, Ардеш и Атлантические Пиренеи – более 50%.
Преподаватели уровня среднего образования, коллежей и лицеев, также принимают участие в забастовках. По данным профсоюза преподавателей среднего образования SNES-FSU, около 47% учителей коллежей и лицеев выходят на забастовки в четверг. Однако, как сообщает французский минобр, цифры должны ограничиться 20,26%. По данным агентства Франс Пресс, в Марселе число участников забастовки уже достигло по меньшей мере 1600 человек.
Помимо уровня заработной платы у учителей вызывают опасения нововведения, объявленные экс-министром образования Габриэлем Атталем в декабре минувшего года. Так, с сентября 2024 года в коллежах (среднее школьное образование) планируется делить учеников на три группы в соответствии с их уровнем знаний отдельно по математике и французскому языку. Однако преподаватели ожидают, что это создаст дополнительную нагрузку на фоне уже очевидной нехватки кадров в школьных учреждениях.
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Масла в огонь подлили слова нынешнего министра образования и спорта Амели Удеа-Кастера. Ранее комментируя перевод своего сына из государственной школы в частную, она пожаловалась, что ему пришлось пропустить много учебных часов из-за отсутствия преподавателей, которых было некому заменить.
Ранее проведенный опрос Elabe для BFMTV показал, что более половины французов считают, что недавно назначенный министр образования и спорта страны Амели Удеа-Кастера должна уйти в отставку после ее слов о государственной школе, в которой учился ее сын.
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