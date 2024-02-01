https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924753354.html

Французские фермеры продолжили блокаду трасс по всей стране

Французские фермеры продолжили блокаду трасс по всей стране - РИА Новости, 01.02.2024

Французские фермеры продолжили блокаду трасс по всей стране

Протестующие французские фермеры, недовольные политикой властей, продолжают блокаду автотрасс по всей стране, в том числе и под Парижем, ожидая решений в сфере... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:22

2024-02-01T11:22

2024-02-01T11:46

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париж

брюссель

лион

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 1 фев – РИА Новости. Протестующие французские фермеры, недовольные политикой властей, продолжают блокаду автотрасс по всей стране, в том числе и под Парижем, ожидая решений в сфере сельского хозяйства по итогам саммита лидеров стран Евросоюза, сообщает телеканал BFMTV. Лидеры стран ЕС проведут в четверг в Брюсселе внеочередную встречу, главной темой которой станет многолетнее финансирование и военная помощь для Украины. Ожидается, что дискуссии также могут затронуть и протесты фермеров, продолжающиеся в ряде европейских стран."Через две недели после начала протестных акций разгневанные фермеры продолжают занимать дороги по всей стране и ожидают возможных решений, которые будут приняты в Брюсселе в четверг, 1 февраля", - говорится в сообщении телеканала. По данным телеканала, в четверг по всей стране насчитывается более 50 пунктов проведения манифестаций. Фермеры всё ещё блокируют семь трасс вокруг Парижа, похожие блокады, судя по интерактивной карте BFMTV, проходят и в других регионах страны. В частности, продолжается блокада Лиона, где аграрии перекрывают движение на дорогах вокруг города, сообщает телеканал. Отмечается, что очередные акции протеста ожидаются и в крупнейшем городе Бретани Ренне, где по призыву фермерских профсоюзов 300 тракторов "заблокируют бретонскую столицу". Аналогичная акция с участием 300 единиц фермерской техники пройдет и в крупном городе Анже на западе страны. Глава МВД страны Жеральд Дарманен ранее заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240126/zakharova-1923698079.html

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240130/fermery-1924446790.html

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брюссель

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в мире, париж, брюссель, лион, жеральд дарманен