Во Франции взбесились из-за перспективы изъятия денег у граждан для Украины
Филиппо назвал безумием изъятие сбережений французов для помощи Киеву
Вид на Эйфелеву башню в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо негативно отреагировал на идею использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Киева, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Политик привел цитату из статьи французской газеты Le Monde, в которой одним из способов продолжать "поддержку украинской демократии" называлось привлечение сбережений простых граждан для создания фонда помощи Украине".
"В бредовой статье, которая только что была опубликована в Le Monde, говорится, что глубинное государство хочет использовать сбережения французов для финансирования Украины", — написал он.
Филиппо назвал эту идею "безумной", так как, по его словам, она означала бы финансирование французами Владимира Зеленского и "войны НАТО".
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"Не может быть и речи о том, чтобы посягать на сбережения французов для их войны! Довольно! Мир, как можно скорее!" — потребовал политик.
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