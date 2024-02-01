https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924712620.html

Во Франции взбесились из-за перспективы изъятия денег у граждан для Украины

Во Франции взбесились из-за перспективы изъятия денег у граждан для Украины - РИА Новости, 01.02.2024

Во Франции взбесились из-за перспективы изъятия денег у граждан для Украины

Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо негативно отреагировал на идею использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T06:27

2024-02-01T06:27

2024-02-01T11:48

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флориан филиппо

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо негативно отреагировал на идею использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Киева, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.Политик привел цитату из статьи французской газеты Le Monde, в которой одним из способов продолжать "поддержку украинской демократии" называлось привлечение сбережений простых граждан для создания фонда помощи Украине"."В бредовой статье, которая только что была опубликована в Le Monde, говорится, что глубинное государство хочет использовать сбережения французов для финансирования Украины", — написал он.Филиппо назвал эту идею "безумной", так как, по его словам, она означала бы финансирование французами Владимира Зеленского и "войны НАТО"."Не может быть и речи о том, чтобы посягать на сбережения французов для их войны! Довольно! Мир, как можно скорее!" — потребовал политик.Ранее польский политолог Анджей Гиль в беседе с изданием Do Rzeczy назвал ошибочной ставку Зеленского на помощь Германии после того, как США стали все меньше поддерживать Киев. По словам Гиля, Германия в военном отношении является карликом, а также имеет большое количество внутренних проблем. Из-за польско-украинских разногласий, Варшава, по словам аналитика, также не заменит США в конфликте на Украине.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться ради договоренности.

https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924706555.html

https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924703896.html

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украина

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в мире, франция, украина, владимир зеленский, сша, флориан филиппо, нато, евросоюз