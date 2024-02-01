https://ria.ru/20240201/forum-1924772375.html

Более 30 тысяч решений пришло на форум "Сильные идеи для нового времени"

Более 30 тысяч решений пришло на форум "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 01.02.2024

Более 30 тысяч решений пришло на форум "Сильные идеи для нового времени"

На форум "Сильные идеи для нового времени" поступило свыше 30 тысяч предложений по развитию страны, сбор завершился 31 января, сообщает пресс-служба фонда... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:50

2024-02-01T12:50

2024-02-01T12:50

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. На форум "Сильные идеи для нового времени" поступило свыше 30 тысяч предложений по развитию страны, сбор завершился 31 января, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Форум организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ. Количество поступивших на форум в 2024 году идей превысило прошлогодние показатели – тогда граждане представили около 24 тысячи проектов. На конкурс растущих российских брендов "Знай наших" поступило 12 тысяч заявок, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. "Мы получили рекордное количество проектов и решений от жителей регионов – более 30 тысяч. Востребованность форума, его формата растет с каждым годом. Благодаря форуму в стране сформировалось огромное сообщество людей, активно включенных в повестку развития России. Все перспективные проекты, предложения участников будут использованы при проектировании стратегии развития страны", – цитирует пресс-служба помощника президента Максима Орешкина. По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, в форуме участвует вся страна – заявки поступили из каждого региона России. Самыми активными оказались Башкирия (почти 3,7 тысячи идей), Москва (3,2 тысячи), Нижегородская область (почти 2,9 тысячи), Самарская и Саратовская области (по 1,4 тысячи идей). "Больше всего идей и проектов – более 8,6 тысячи – поступило по направлению "Качество жизни населения". Это то, что касается каждого человека, каждой семьи. На втором месте по количеству поданных идей – номинация "Эффективный труд и образование". Здесь мы получили 5,7 тысячи предложений, на третьей строчке – номинация "Развитие экономики и предпринимательства", – сказала Чупшева. На конкурс брендов поступило 12 тысяч заявок. Самыми популярными категориями стали "Продукты питания" и "Потребительские товары", а самыми активными регионами – Башкирия, Татарстан и Москва. "Эти проекты – форум "Сильные идеи" и конкурс брендов – ежегодно проводятся в нашей стране по поручению президента, показывают силу наших людей, их креативность. Жители регионов предлагают, действительно, уникальные, интересные решения и проекты для страны", – добавила глава АСИ. Все идеи, поданные на форум, получат соответствующую оценку от экспертов. Специалисты подготовят топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые презентуют во время очной части. Ежегодно АСИ вместе с властями региона и партнерами форума оказывают поддержку около 1 тысячи проектов.

https://ria.ru/20240201/zabaykale-1924767204.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, москва, нижегородская область, светлана чупшева, максим орешкин, агентство стратегических инициатив (аси)