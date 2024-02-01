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МИД Финляндии упразднит российский департамент - РИА Новости, 01.02.2024
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14:21 01.02.2024 (обновлено: 18:48 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/finlyandiya-1924807370.html
МИД Финляндии упразднит российский департамент
МИД Финляндии упразднит российский департамент - РИА Новости, 01.02.2024
МИД Финляндии упразднит российский департамент
МИД Финляндии реорганизует структуру региональных департаментов, в результате чего будет упразднен департамент России, сообщает в четверг внешнеполитическое... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:21
2024-02-01T18:48
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. МИД Финляндии реорганизует структуру региональных департаментов, в результате чего будет упразднен департамент России, сообщает в четверг внешнеполитическое ведомство. "Будут созданы три региональных департамента: евроатлантический, департамент Азии и Океании, а также департамент Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. &lt;…&gt; Россия перейдет в департамент Азии и Океании", — сказано в пресс-релизе на сайте МИД. Реорганизация структуры МИД Финляндии связана с геополитическими изменениями, уточняет ведомство. Изменения не затрагивают представительства Финляндии за рубежом. "Новая структура региональных департаментов лучше отражает текущую ситуацию и, в частности, позволяет всем членам НАТО и странам, расположенным по соседству с ЕС, находиться в ведении одного департамента", — говорится в сообщении. Ранее в МИД Финляндии существовал отдельный департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии.
https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923931963.html
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финляндия, россия, нато, евросоюз
Финляндия, Россия, НАТО, Евросоюз
МИД Финляндии упразднит российский департамент

МИД Финляндии решил упразднить российский департамент

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. МИД Финляндии реорганизует структуру региональных департаментов, в результате чего будет упразднен департамент России, сообщает в четверг внешнеполитическое ведомство.
"Будут созданы три региональных департамента: евроатлантический, департамент Азии и Океании, а также департамент Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. <…> Россия перейдет в департамент Азии и Океании", — сказано в пресс-релизе на сайте МИД.
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Реорганизация структуры МИД Финляндии связана с геополитическими изменениями, уточняет ведомство. Изменения не затрагивают представительства Финляндии за рубежом.
"Новая структура региональных департаментов лучше отражает текущую ситуацию и, в частности, позволяет всем членам НАТО и странам, расположенным по соседству с ЕС, находиться в ведении одного департамента", — говорится в сообщении.
Ранее в МИД Финляндии существовал отдельный департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии.
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