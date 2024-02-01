https://ria.ru/20240201/finlyandiya-1924807370.html

МИД Финляндии упразднит российский департамент

МИД Финляндии упразднит российский департамент - РИА Новости, 01.02.2024

МИД Финляндии упразднит российский департамент

МИД Финляндии реорганизует структуру региональных департаментов, в результате чего будет упразднен департамент России, сообщает в четверг внешнеполитическое... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:21

2024-02-01T14:21

2024-02-01T18:48

финляндия

россия

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. МИД Финляндии реорганизует структуру региональных департаментов, в результате чего будет упразднен департамент России, сообщает в четверг внешнеполитическое ведомство. "Будут созданы три региональных департамента: евроатлантический, департамент Азии и Океании, а также департамент Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. <…> Россия перейдет в департамент Азии и Океании", — сказано в пресс-релизе на сайте МИД. Реорганизация структуры МИД Финляндии связана с геополитическими изменениями, уточняет ведомство. Изменения не затрагивают представительства Финляндии за рубежом. "Новая структура региональных департаментов лучше отражает текущую ситуацию и, в частности, позволяет всем членам НАТО и странам, расположенным по соседству с ЕС, находиться в ведении одного департамента", — говорится в сообщении. Ранее в МИД Финляндии существовал отдельный департамент России, Восточной Европы и Центральной Азии.

https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923931963.html

https://ria.ru/20240130/zvonok-1924253448.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, россия, нато, евросоюз