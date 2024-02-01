https://ria.ru/20240201/finlyandiya-1924700630.html
В Финляндии запретили помогать ВСУ
В Финляндии запретили помогать ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
В Финляндии запретили помогать ВСУ
Полиция Финляндии отказала в разрешении на сбор средств для волонтерских организаций, поддерживающих ВСУ, признав подобную деятельность "не являющейся... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T01:59
2024-02-01T01:59
2024-02-01T01:59
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Полиция Финляндии отказала в разрешении на сбор средств для волонтерских организаций, поддерживающих ВСУ, признав подобную деятельность "не являющейся общественно полезным делом", пишет газета Iltalehti.С трудностями столкнулись две организации, одна из которых помогает осуществлять военную подготовку украинских солдат, а другая - поставляет "жизненно важные товары" финским наемникам, их "братьям по оружию" и гражданским лицам. Как пишет издание, для закупки товаров и покрытия расходов обе проводят сборы средств, однако организовать их "оказалось довольно непросто"."Из документов, с которыми ознакомилась редакция Iltalehti, выяснилось, что полиция Финляндии не согласна выдавать разрешение на сбор средств проектам, непосредственно поддерживающим ВСУ: поддержка вооруженных сил трактуется как военная деятельность, и, таким образом, по мнению полиции, не является общественно полезным делом", - говорится в статье.При этом в законодательстве о сборах денег "нет конкретного запрета" на поддержку вооруженных сил, ограничение деятельности указанных организаций "основано исключительно на толковании полиции", утверждает издание. В полиции считают, что деятельность подобного рода относится к сфере государства и не может рассматриваться как "отвечающая общественным интересам".Председатель одной из благотворительных организаций Каспер Канносто пожаловался, что сбор пожертвований и поддержка Украины "были значительно усложнены".Обе организации заявили полиции, что собственных ресурсов Украины, а также помощи, полученной от других государств, недостаточно, решив обжаловать решение в суде.Как ранее указали в МИД России, весь комплекс отношений России и Финляндии полностью разрушен по вине Хельсинки, Финляндия проводит агрессивную и конфронтационную антироссийскую политику, включая активную поддержку Украины, в том числе путем поставок вооружений и военной техники, последовательно выступает за усиление санкционного давления на Россию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923931963.html
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в мире, финляндия, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Финляндия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Финляндии запретили помогать ВСУ
Iltalehti: полиция Финляндии запретила волонтерам собирать деньги для ВСУ
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости.
Полиция Финляндии отказала в разрешении на сбор средств для волонтерских организаций, поддерживающих ВСУ, признав подобную деятельность "не являющейся общественно полезным делом", пишет газета Iltalehti
.
С трудностями столкнулись две организации, одна из которых помогает осуществлять военную подготовку украинских солдат, а другая - поставляет "жизненно важные товары" финским наемникам, их "братьям по оружию" и гражданским лицам. Как пишет издание, для закупки товаров и покрытия расходов обе проводят сборы средств, однако организовать их "оказалось довольно непросто".
Эксперт заявил, что позиция Финляндии в отношении России не изменится
"Из документов, с которыми ознакомилась редакция Iltalehti, выяснилось, что полиция Финляндии не согласна выдавать разрешение на сбор средств проектам, непосредственно поддерживающим ВСУ: поддержка вооруженных сил трактуется как военная деятельность, и, таким образом, по мнению полиции, не является общественно полезным делом", - говорится в статье.
При этом в законодательстве о сборах денег "нет конкретного запрета" на поддержку вооруженных сил, ограничение деятельности указанных организаций "основано исключительно на толковании полиции", утверждает издание. В полиции считают, что деятельность подобного рода относится к сфере государства и не может рассматриваться как "отвечающая общественным интересам".
Председатель одной из благотворительных организаций Каспер Канносто пожаловался, что сбор пожертвований и поддержка Украины
"были значительно усложнены".
Обе организации заявили полиции, что собственных ресурсов Украины, а также помощи, полученной от других государств, недостаточно, решив обжаловать решение в суде.
Как ранее указали в МИД России
, весь комплекс отношений России и Финляндии полностью разрушен по вине Хельсинки
, Финляндия проводит агрессивную и конфронтационную антироссийскую политику, включая активную поддержку Украины, в том числе путем поставок вооружений и военной техники, последовательно выступает за усиление санкционного давления на Россию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> "Спим спокойно". Премьер Финляндии развеял миф о российской угрозе