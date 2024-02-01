https://ria.ru/20240201/finlyandiya-1924696204.html

В Финляндии начинается масштабная забастовка против реформ в трудовой сфере

В Финляндии начинается масштабная забастовка против реформ в трудовой сфере - РИА Новости, 01.02.2024

В Финляндии начинается масштабная забастовка против реформ в трудовой сфере

Масштабная забастовка против реформ рынка труда в Финляндии, запланированная на 1 февраля, затронет почти все сферы жизни страны и обойдется Финляндии в сотни... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T00:32

2024-02-01T00:32

2024-02-01T00:32

финляндия

хельсинки

александр стубб

пекка хаависто

finnair

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Масштабная забастовка против реформ рынка труда в Финляндии, запланированная на 1 февраля, затронет почти все сферы жизни страны и обойдется Финляндии в сотни миллионов евро убытков. Финские профсоюзы, организующие забастовку, выступают против правительственных реформ. В опубликованной в июне программе 77-го кабмина Финляндии до 2027 года обозначены пункты по реформе рынка труда, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и ряд других. Волна забастовок началась еще в среду с акции профсоюза работников дошкольных учреждений, из-за которой в столичном регионе закрылись детские сады. По меньшей мере 200 тысяч сотрудников по всей стране будут участвовать в забастовке 1 февраля, некоторые профсоюзы продолжат бастовать и 2 февраля. В эти дни остановится работа нескольких заводов, закроются магазины розничной торговли, продуктовые сети, остановится движение общественного транспорта. Из-за забастовки также не будут работать отели, рестораны, банки, клининговые компании, почта, услуги доставки, а также прекратятся автобусные и морские перевозки. Кроме того, прекратится авиасообщение почти во всех финских аэропортах. Авиакомпания Finnair ожидает отмены около 550 рейсов в эти дни. По оценкам Центрального союза деловой жизни Финляндии, страна потеряет около 360 миллионов евро в ВВП из-за забастовки. Наиболее масштабная акция запланирована у Индустриального профсоюза, который первым объявил о дате проведения забастовки. Число бастующих промышленников составит более 60 тысяч сотрудников. Кроме того, в забастовке участвуют профсоюзы строителей, электриков, работников сферы обслуживания, работников публичного сектора и сферы социального обеспечения, целлюлозно-бумажной промышленности, профсоюзы среднего и младшего медперсонала, преподавателей, а также профсоюз работников автомобильной и транспортной промышленности. Помимо забастовки на рабочих местах, объединения профсоюзов также запланировали провести 1 февраля акцию протеста в центре Хельсинки. Масштабная забастовка проходит в преддверии второго тура президентских выборов, который пройдет 11 февраля. В ходе теледебатов в понедельник кандидаты по-разному оценили роль президента в подобных ситуациях. Лидер опросов и экс-премьер Александр Стубб выразил мнение, что президент может вмешаться в дискуссии о политике в сфере труда, если под угрозой оказывается безопасность поставок, однако в целом такие вопросы, по его мнению, не входят в должностные обязанности президента. Его оппонент экс-глава МИД Пекка Хаависто, в свою очередь, придерживается мнения, что президент может вести "закулисные" переговоры с различными сторонами конфликта или выступить с публичными призывами.

https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924694841.html

https://ria.ru/20240201/protesty-1924695528.html

финляндия

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, хельсинки, александр стубб, пекка хаависто, finnair, в мире