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ВВС США нанесли удары по беспилотникам в Йемене, сообщили СМИ
ВВС США нанесли удары по беспилотникам в Йемене, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2024
ВВС США нанесли удары по беспилотникам в Йемене, сообщили СМИ
США нанесли удары по беспилотникам на западе Йемена, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T03:42
2024-02-01T03:42
2024-02-01T03:46
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США нанесли удары по беспилотникам на западе Йемена, сообщает телеканал CBS News. "Американские штурмовики F-18 разбомбили 10 беспилотников в западном Йемене, готовившихся к запуску", - сообщает телеканал со ссылкой на свои источники. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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красное море, сша, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире
Красное море, США, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире
ВВС США нанесли удары по беспилотникам в Йемене, сообщили СМИ
CBS: американские F-18 уничтожили на западе Йемена десять беспилотников