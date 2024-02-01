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ВВС США нанесли удары по беспилотникам в Йемене, сообщили СМИ

ВВС США нанесли удары по беспилотникам в Йемене, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.02.2024

ВВС США нанесли удары по беспилотникам в Йемене, сообщили СМИ

США нанесли удары по беспилотникам на западе Йемена, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T03:42

2024-02-01T03:42

2024-02-01T03:46

красное море

сша

йемен

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США нанесли удары по беспилотникам на западе Йемена, сообщает телеканал CBS News. "Американские штурмовики F-18 разбомбили 10 беспилотников в западном Йемене, готовившихся к запуску", - сообщает телеканал со ссылкой на свои источники. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240124/yemen-1923308376.html

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красное море, сша, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире