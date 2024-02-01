https://ria.ru/20240201/es-1924803689.html

Евросоюз договорился о ежегодном обсуждении помощи Украине

Евросоюз договорился о ежегодном обсуждении помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2024

Евросоюз договорился о ежегодном обсуждении помощи Украине

Лидеры стран ЕС договорились ежегодно обсуждать помощь Украине, в случае необходимости пересмотреть ее через два года, сообщает газета Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:05

2024-02-01T14:05

2024-02-01T14:05

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лидеры стран ЕС договорились ежегодно обсуждать помощь Украине, в случае необходимости пересмотреть ее через два года, сообщает газета Guardian со ссылкой на документ. Ранее в Евросовете заявили, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. "На основе годового отчета Еврокомиссии о мерах в рамках фонда для Украины Европейский совет будет проводить дискуссии каждый год... для предоставления рекомендаций. При необходимости через два года Европейский совет предложит Комиссии внести предложение о пересмотре", - приводит газета слова из документа, который согласовали лидеры стран ЕС в ходе саммита.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924801071.html

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в мире, украина, брюссель, евросоюз, европейский совет, евросовет