https://ria.ru/20240201/es-1924803689.html
Евросоюз договорился о ежегодном обсуждении помощи Украине
Евросоюз договорился о ежегодном обсуждении помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Евросоюз договорился о ежегодном обсуждении помощи Украине
Лидеры стран ЕС договорились ежегодно обсуждать помощь Украине, в случае необходимости пересмотреть ее через два года, сообщает газета Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:05
2024-02-01T14:05
2024-02-01T14:05
в мире
украина
брюссель
евросоюз
европейский совет
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914036250_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_1f82163837d69b1fd436145d63d8dab9.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лидеры стран ЕС договорились ежегодно обсуждать помощь Украине, в случае необходимости пересмотреть ее через два года, сообщает газета Guardian со ссылкой на документ. Ранее в Евросовете заявили, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. "На основе годового отчета Еврокомиссии о мерах в рамках фонда для Украины Европейский совет будет проводить дискуссии каждый год... для предоставления рекомендаций. При необходимости через два года Европейский совет предложит Комиссии внести предложение о пересмотре", - приводит газета слова из документа, который согласовали лидеры стран ЕС в ходе саммита.
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924801071.html
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914036250_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_202a2ecace4d1ddd6b3e5aeb5a0e02e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, брюссель, евросоюз, европейский совет, евросовет
В мире, Украина, Брюссель, Евросоюз, Европейский совет, Евросовет
Евросоюз договорился о ежегодном обсуждении помощи Украине
Guardian: лидеры стран ЕС договорились ежегодно обсуждать помощь Украине