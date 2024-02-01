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Евросоюз договорился о ежегодном обсуждении помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2024
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14:05 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/es-1924803689.html
Евросоюз договорился о ежегодном обсуждении помощи Украине
Евросоюз договорился о ежегодном обсуждении помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Евросоюз договорился о ежегодном обсуждении помощи Украине
Лидеры стран ЕС договорились ежегодно обсуждать помощь Украине, в случае необходимости пересмотреть ее через два года, сообщает газета Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:05
2024-02-01T14:05
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лидеры стран ЕС договорились ежегодно обсуждать помощь Украине, в случае необходимости пересмотреть ее через два года, сообщает газета Guardian со ссылкой на документ. Ранее в Евросовете заявили, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. "На основе годового отчета Еврокомиссии о мерах в рамках фонда для Украины Европейский совет будет проводить дискуссии каждый год... для предоставления рекомендаций. При необходимости через два года Европейский совет предложит Комиссии внести предложение о пересмотре", - приводит газета слова из документа, который согласовали лидеры стран ЕС в ходе саммита.
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в мире, украина, брюссель, евросоюз, европейский совет, евросовет
В мире, Украина, Брюссель, Евросоюз, Европейский совет, Евросовет
Евросоюз договорился о ежегодном обсуждении помощи Украине

Guardian: лидеры стран ЕС договорились ежегодно обсуждать помощь Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лидеры стран ЕС договорились ежегодно обсуждать помощь Украине, в случае необходимости пересмотреть ее через два года, сообщает газета Guardian со ссылкой на документ.
Ранее в Евросовете заявили, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
«
"На основе годового отчета Еврокомиссии о мерах в рамках фонда для Украины Европейский совет будет проводить дискуссии каждый год... для предоставления рекомендаций. При необходимости через два года Европейский совет предложит Комиссии внести предложение о пересмотре", - приводит газета слова из документа, который согласовали лидеры стран ЕС в ходе саммита.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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