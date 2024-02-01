https://ria.ru/20240201/es-1924797852.html

В офисе Орбана рассказали о ходе саммита ЕС

В офисе Орбана рассказали о ходе саммита ЕС - РИА Новости, 01.02.2024

В офисе Орбана рассказали о ходе саммита ЕС

Венгрия на саммите ЕС пытается достичь соглашения с остальными странами с учетом своих интересов, но не факт, что договориться удастся, заявил глава... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:49

2024-02-01T13:49

2024-02-01T13:49

в мире

венгрия

брюссель

украина

виктор орбан

олаф шольц

петер сийярто

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 1 фев - РИА Новости. Венгрия на саммите ЕС пытается достичь соглашения с остальными странами с учетом своих интересов, но не факт, что договориться удастся, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в эфире. "Премьер-министр на саммите ЕС постоянно проводит переговоры, мы по-прежнему пытаемся, принимая во внимание национальные интересы, достичь соглашения, но не факт, что оно последует", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1. По его словам, в Брюсселе "все от часа к часу меняется", поэтому о результатах саммита сообщит сам премьер-министр Виктор Орбан после заседания. "Сейчас мы видим, что большинство крупных государств-членов пытаются не разногласия разрешить, а использовать жесткие и неприемлемые формы шантажа против Венгрии", - добавил Гуйяш. На вопрос журналистов, может ли Орбан в ходе заседания "выйти за кофе", как на саммите в декабре, Гуйяш ответил, что "видит ничтожно малый шанс". В декабре издание Politico сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выйти из помещения, где лидеры стран ЕС проводили голосование по началу переговоров о членстве Украины, и выпить кофе, когда обсуждения по этому вопросу зашли в тупик. Это позволило лидерам 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Киевом. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал сообщения газеты бульварными. Лидеры стран ЕС на специальном саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг обсуждают поправки в многолетний бюджет ЕС, которые включают 50 миллиардов евро для многолетнего финансирования Украины, а также военную помощь Киеву на ближайшие четыре года в размере еще 20 миллиардов. В настоящее время все эти решения блокирует Венгрия.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924425562.html

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в мире, венгрия, брюссель, украина, виктор орбан, олаф шольц, петер сийярто, евросоюз