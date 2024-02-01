Евросоюз не заинтересован в расследовании крушения Ил-76, заявил Песков
Песков: европейцы не заинтересованы в проведении расследования по крушению Ил-76
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Для начала международного расследования по делу крушения Ил-76 европейцы требуют бумаги, но уже понятно, что они не заинтересованы в его проведении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Тут уже такая парадоксальная ситуация. Президент открыто, публично вчера заявил, что мы готовы на международное расследование этого ужасающего акта и мы в нем заинтересованы. Вот теперь мы уже слышим от европейцев голоса - дескать, давайте бумагу, без бумаги ничего рассматривать не будем", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что никто из них не будет заинтересован в том, чтобы "провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя" в результате.
"Наша позиция абсолютно прозрачна, понятна, а позиция коллективного Запада, который является непосредственно прямым участником этого вооруженного конфликта, она тоже очевидна", - заключил Песков.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и, тем не менее, нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.