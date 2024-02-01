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Евросоюз не заинтересован в расследовании крушения Ил-76, заявил Песков - РИА Новости, 01.02.2024
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13:28 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/es-1924788775.html
Евросоюз не заинтересован в расследовании крушения Ил-76, заявил Песков
Евросоюз не заинтересован в расследовании крушения Ил-76, заявил Песков - РИА Новости, 01.02.2024
Евросоюз не заинтересован в расследовании крушения Ил-76, заявил Песков
Для начала международного расследования по делу крушения Ил-76 европейцы требуют бумаги, но уже понятно, что они не заинтересованы в его проведении, заявил... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:28
2024-02-01T13:28
в мире
россия
киев
белгородская область
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Для начала международного расследования по делу крушения Ил-76 европейцы требуют бумаги, но уже понятно, что они не заинтересованы в его проведении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Тут уже такая парадоксальная ситуация. Президент открыто, публично вчера заявил, что мы готовы на международное расследование этого ужасающего акта и мы в нем заинтересованы. Вот теперь мы уже слышим от европейцев голоса - дескать, давайте бумагу, без бумаги ничего рассматривать не будем", - сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что никто из них не будет заинтересован в том, чтобы "провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя" в результате. "Наша позиция абсолютно прозрачна, понятна, а позиция коллективного Запада, который является непосредственно прямым участником этого вооруженного конфликта, она тоже очевидна", - заключил Песков. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и, тем не менее, нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240201/il76-1924784089.html
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Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Обломки американской ракеты MIM-104A на месте крушения Ил-76 под Белгородом
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в мире, россия, киев, белгородская область, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области, ил-76
В мире, Россия, Киев, Белгородская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, ЗРК С-300, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76
Евросоюз не заинтересован в расследовании крушения Ил-76, заявил Песков

Песков: европейцы не заинтересованы в проведении расследования по крушению Ил-76

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Для начала международного расследования по делу крушения Ил-76 европейцы требуют бумаги, но уже понятно, что они не заинтересованы в его проведении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Тут уже такая парадоксальная ситуация. Президент открыто, публично вчера заявил, что мы готовы на международное расследование этого ужасающего акта и мы в нем заинтересованы. Вот теперь мы уже слышим от европейцев голоса - дескать, давайте бумагу, без бумаги ничего рассматривать не будем", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что никто из них не будет заинтересован в том, чтобы "провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя" в результате.
"Наша позиция абсолютно прозрачна, понятна, а позиция коллективного Запада, который является непосредственно прямым участником этого вооруженного конфликта, она тоже очевидна", - заключил Песков.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и, тем не менее, нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Захарова: Байден сделал американцев соучастниками атаки на Ил-76 с пленными
Вчера, 13:13
 
В миреРоссияКиевБелгородская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕвросоюзЗРК С-300Крушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76
 
 
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