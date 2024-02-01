https://ria.ru/20240201/deti-1924892704.html

Посол в США отверг заявления о якобы депортации Россией украинских детей

Посол в США отверг заявления о якобы депортации Россией украинских детей - РИА Новости, 01.02.2024

Посол в США отверг заявления о якобы депортации Россией украинских детей

Посол РФ в США Анатолий Антонов отверг заявления о том, что Россия якобы ведет принудительную депортацию украинских детей. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:08

2024-02-01T19:08

2024-02-01T19:08

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов отверг заявления о том, что Россия якобы ведет принудительную депортацию украинских детей. "Категорически не приемлем эти кощунственные и бездоказательные обвинения. Наша страна самым внимательным образом относится к судьбе каждого ребенка, пострадавшего от преступлений укронацистов. Прилагает максимум усилий с тем, чтобы оградить детей от бесчинств ВСУ, не прекращающих массированные обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, включая детские сады, школы и больницы", - говорится в заявлении Антонова. Так он прокомментировал слушания в Хельсинской комиссии при конгрессе США, где прозвучали соответствующие заявления. "Очевидно, что цель замыслов американских законодателей и украинских функционеров - внушить общественности ложную идею о необходимости продолжения военной и материальной поддержки террористического режима Зеленского", - заявил Антонов. По его словам, "на поверхности и корыстные мотивы американских властей, рассматривавших Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей, преимущественно славянского происхождения". "Декларируемая на Капитолии забота о несовершеннолетних расходится с действительностью. Соединенные Штаты не участвуют в Конвенции ООН о правах ребенка. Запятнали себя во Вьетнаме и Афганистане, осуществляя принудительный вывоз детей из этих стран. В том же ряду - исчезновение порядка 85 тысяч подростков в результате миграционного кризиса на южной границе США; покалеченные судьбы детей, ставших жертвами гормональной терапии и хирургических операций по смене пола; несоблюдение прав усыновленных. Перечень далеко не полный. Вашингтону пора бы прекратить манипулировать на святом - благополучии детей - и сосредоточиться на наведении порядка у себя дома", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924218820.html

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906611483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, украина, анатолий антонов, ситуация в днр и лнр