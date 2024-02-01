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Посол в США отверг заявления о якобы депортации Россией украинских детей - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/deti-1924892704.html
Посол в США отверг заявления о якобы депортации Россией украинских детей
Посол в США отверг заявления о якобы депортации Россией украинских детей - РИА Новости, 01.02.2024
Посол в США отверг заявления о якобы депортации Россией украинских детей
Посол РФ в США Анатолий Антонов отверг заявления о том, что Россия якобы ведет принудительную депортацию украинских детей. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:08
2024-02-01T19:08
специальная военная операция на украине
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов отверг заявления о том, что Россия якобы ведет принудительную депортацию украинских детей. "Категорически не приемлем эти кощунственные и бездоказательные обвинения. Наша страна самым внимательным образом относится к судьбе каждого ребенка, пострадавшего от преступлений укронацистов. Прилагает максимум усилий с тем, чтобы оградить детей от бесчинств ВСУ, не прекращающих массированные обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, включая детские сады, школы и больницы", - говорится в заявлении Антонова. Так он прокомментировал слушания в Хельсинской комиссии при конгрессе США, где прозвучали соответствующие заявления. "Очевидно, что цель замыслов американских законодателей и украинских функционеров - внушить общественности ложную идею о необходимости продолжения военной и материальной поддержки террористического режима Зеленского", - заявил Антонов. По его словам, "на поверхности и корыстные мотивы американских властей, рассматривавших Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей, преимущественно славянского происхождения". "Декларируемая на Капитолии забота о несовершеннолетних расходится с действительностью. Соединенные Штаты не участвуют в Конвенции ООН о правах ребенка. Запятнали себя во Вьетнаме и Афганистане, осуществляя принудительный вывоз детей из этих стран. В том же ряду - исчезновение порядка 85 тысяч подростков в результате миграционного кризиса на южной границе США; покалеченные судьбы детей, ставших жертвами гормональной терапии и хирургических операций по смене пола; несоблюдение прав усыновленных. Перечень далеко не полный. Вашингтону пора бы прекратить манипулировать на святом - благополучии детей - и сосредоточиться на наведении порядка у себя дома", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924218820.html
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в мире, сша, россия, украина, анатолий антонов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Анатолий Антонов, Ситуация в ДНР и ЛНР
Посол в США отверг заявления о якобы депортации Россией украинских детей

Посол Антонов: Россия не приемлет обвинений в якобы депортации украинских детей

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов отверг заявления о том, что Россия якобы ведет принудительную депортацию украинских детей.
"Категорически не приемлем эти кощунственные и бездоказательные обвинения. Наша страна самым внимательным образом относится к судьбе каждого ребенка, пострадавшего от преступлений укронацистов. Прилагает максимум усилий с тем, чтобы оградить детей от бесчинств ВСУ, не прекращающих массированные обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, включая детские сады, школы и больницы", - говорится в заявлении Антонова. Так он прокомментировал слушания в Хельсинской комиссии при конгрессе США, где прозвучали соответствующие заявления.
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"Очевидно, что цель замыслов американских законодателей и украинских функционеров - внушить общественности ложную идею о необходимости продолжения военной и материальной поддержки террористического режима Зеленского", - заявил Антонов. По его словам, "на поверхности и корыстные мотивы американских властей, рассматривавших Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей, преимущественно славянского происхождения".
"Декларируемая на Капитолии забота о несовершеннолетних расходится с действительностью. Соединенные Штаты не участвуют в Конвенции ООН о правах ребенка. Запятнали себя во Вьетнаме и Афганистане, осуществляя принудительный вывоз детей из этих стран. В том же ряду - исчезновение порядка 85 тысяч подростков в результате миграционного кризиса на южной границе США; покалеченные судьбы детей, ставших жертвами гормональной терапии и хирургических операций по смене пола; несоблюдение прав усыновленных. Перечень далеко не полный. Вашингтону пора бы прекратить манипулировать на святом - благополучии детей - и сосредоточиться на наведении порядка у себя дома", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаАнатолий АнтоновСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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