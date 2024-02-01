Посол в США отверг заявления о якобы депортации Россией украинских детей
Посол Антонов: Россия не приемлет обвинений в якобы депортации украинских детей
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов отверг заявления о том, что Россия якобы ведет принудительную депортацию украинских детей.
"Категорически не приемлем эти кощунственные и бездоказательные обвинения. Наша страна самым внимательным образом относится к судьбе каждого ребенка, пострадавшего от преступлений укронацистов. Прилагает максимум усилий с тем, чтобы оградить детей от бесчинств ВСУ, не прекращающих массированные обстрелы мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, включая детские сады, школы и больницы", - говорится в заявлении Антонова. Так он прокомментировал слушания в Хельсинской комиссии при конгрессе США, где прозвучали соответствующие заявления.
"Очевидно, что цель замыслов американских законодателей и украинских функционеров - внушить общественности ложную идею о необходимости продолжения военной и материальной поддержки террористического режима Зеленского", - заявил Антонов. По его словам, "на поверхности и корыстные мотивы американских властей, рассматривавших Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей, преимущественно славянского происхождения".
"Декларируемая на Капитолии забота о несовершеннолетних расходится с действительностью. Соединенные Штаты не участвуют в Конвенции ООН о правах ребенка. Запятнали себя во Вьетнаме и Афганистане, осуществляя принудительный вывоз детей из этих стран. В том же ряду - исчезновение порядка 85 тысяч подростков в результате миграционного кризиса на южной границе США; покалеченные судьбы детей, ставших жертвами гормональной терапии и хирургических операций по смене пола; несоблюдение прав усыновленных. Перечень далеко не полный. Вашингтону пора бы прекратить манипулировать на святом - благополучии детей - и сосредоточиться на наведении порядка у себя дома", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.