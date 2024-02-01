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В Кремле рассказали, как Запад выбивает деньги для Киева

В Кремле рассказали, как Запад выбивает деньги для Киева - РИА Новости, 01.02.2024

В Кремле рассказали, как Запад выбивает деньги для Киева

Потуги по демонизации России продолжаются, отталкиваясь от них, Запад выбивает деньги для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:11

2024-02-01T13:11

2024-02-01T13:11

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Потуги по демонизации России продолжаются, отталкиваясь от них, Запад выбивает деньги для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидная ситуация, мы на этот счет с вами неоднократно уже говорили. Это действительно такие потуги по демонизации России, по созданию образа врага, отталкиваясь от которого, они выбивают дополнительные деньги из своих налогоплательщиков", - сказал Песков журналистам. Лидеры стран Европейского союза проведут в четверг в Брюсселе внеочередную встречу, на которой главным вопросом станет коррекция многолетнего бюджета сообщества с целью включить в него макрофинансовую помощь Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро.

https://ria.ru/20240128/ukraina-1923698699.html

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россия, дмитрий песков, украина, в мире, евросоюз