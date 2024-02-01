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В Кремле рассказали, как Запад выбивает деньги для Киева - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/dengi-1924783556.html
В Кремле рассказали, как Запад выбивает деньги для Киева
В Кремле рассказали, как Запад выбивает деньги для Киева - РИА Новости, 01.02.2024
В Кремле рассказали, как Запад выбивает деньги для Киева
Потуги по демонизации России продолжаются, отталкиваясь от них, Запад выбивает деньги для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:11
2024-02-01T13:11
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
украина
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Потуги по демонизации России продолжаются, отталкиваясь от них, Запад выбивает деньги для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидная ситуация, мы на этот счет с вами неоднократно уже говорили. Это действительно такие потуги по демонизации России, по созданию образа врага, отталкиваясь от которого, они выбивают дополнительные деньги из своих налогоплательщиков", - сказал Песков журналистам. Лидеры стран Европейского союза проведут в четверг в Брюсселе внеочередную встречу, на которой главным вопросом станет коррекция многолетнего бюджета сообщества с целью включить в него макрофинансовую помощь Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро.
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923698699.html
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россия, дмитрий песков, украина, в мире, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Украина, В мире, Евросоюз
В Кремле рассказали, как Запад выбивает деньги для Киева

Песков: Запад выбивает деньги для Украины, демонизируя Россию

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Потуги по демонизации России продолжаются, отталкиваясь от них, Запад выбивает деньги для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидная ситуация, мы на этот счет с вами неоднократно уже говорили. Это действительно такие потуги по демонизации России, по созданию образа врага, отталкиваясь от которого, они выбивают дополнительные деньги из своих налогоплательщиков", - сказал Песков журналистам.
Лидеры стран Европейского союза проведут в четверг в Брюсселе внеочередную встречу, на которой главным вопросом станет коррекция многолетнего бюджета сообщества с целью включить в него макрофинансовую помощь Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковУкраинаВ миреЕвросоюз
 
 
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