https://ria.ru/20240201/chistyakova-1924581710.html
Старшая дочь Глюкозы рассказала об отношениях в семье
Старшая дочь Глюкозы рассказала об отношениях в семье - РИА Новости, 01.02.2024
Старшая дочь Глюкозы рассказала об отношениях в семье
Старшая дочь певицы Глюкозы 16-летняя Лидия Чистякова отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram* рассказала, что редко видится с родственниками и почти... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:23
2024-02-01T00:23
2024-02-01T00:23
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Старшая дочь певицы Глюкозы 16-летняя Лидия Чистякова отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram* рассказала, что редко видится с родственниками и почти не общается с младшей сестрой."Мы с Верой не общаемся почти что. Мы разные по характеру, мне с ней пока что неинтересно. Мы очень разные поколения, у нас очень разное видение мира, отношений, да всего абсолютно. Мы слишком разные", — поделилась Лидия.Чистякова не исключила, что 12-летней младшей сестре Вере может быть интересно общение с ней, но призналась, что пока общих тем у них мало.Девушка также поделилась, что с родными видится редко. Но это время они проводят активно и плодотворно."Мы не так часто видимся и не так долго проводим время. Мы планируем иногда поужинать вместе, вечером встретиться, поиграть в "настолочки" [настольные игры - ред.] или что-то в этом роде. Мы проводим небольшое количество времени, но очень качественно", — поделилась Лидия.Лидия Чистякова — дочь певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталия Чистякова-Ионова) и предпринимателя Александра Чистякова. С 11 лет девушка строит карьеру певицы и актрисы. Глюкоза во всем поддерживает наследницу, хотя не раз жаловалась прессе, что дочь растет бунтаркой, и в свои годы уже очень самостоятельная. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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глюкоза (наталья ионова), россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Глюкоза (Наталья Ионова), Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Старшая дочь Глюкозы рассказала об отношениях в семье
Старшая дочь Глюкозы Лидия Чистякова призналась, что редко видится с родными
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Старшая дочь певицы Глюкозы 16-летняя Лидия Чистякова отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram* рассказала, что редко видится с родственниками и почти не общается с младшей сестрой.
«
"Мы с Верой не общаемся почти что. Мы разные по характеру, мне с ней пока что неинтересно. Мы очень разные поколения, у нас очень разное видение мира, отношений, да всего абсолютно. Мы слишком разные", — поделилась Лидия.
Чистякова не исключила, что 12-летней младшей сестре Вере может быть интересно общение с ней, но призналась, что пока общих тем у них мало.
Девушка также поделилась, что с родными видится редко. Но это время они проводят активно и плодотворно.
«
"Мы не так часто видимся и не так долго проводим время. Мы планируем иногда поужинать вместе, вечером встретиться, поиграть в "настолочки" [настольные игры - ред.] или что-то в этом роде. Мы проводим небольшое количество времени, но очень качественно", — поделилась Лидия.
Лидия Чистякова — дочь певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталия Чистякова-Ионова) и предпринимателя Александра Чистякова.
С 11 лет девушка строит карьеру певицы и актрисы. Глюкоза во всем поддерживает наследницу, хотя не раз жаловалась прессе, что дочь растет бунтаркой, и в свои годы уже очень самостоятельная.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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