https://ria.ru/20240201/chemodan-1924573513.html
Стилист рассказала, как собрать капсулу для поездки в отпуск
Стилист рассказала, как собрать капсулу для поездки в отпуск - РИА Новости, 01.02.2024
Стилист рассказала, как собрать капсулу для поездки в отпуск
Опытная путешественница поделилась правилами выбора и упаковки вещей в поездку, чтобы их было не слишком много, но достаточно для комфортного отпуска, сообщает... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T01:59
2024-02-01T01:59
2024-02-01T01:59
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Опытная путешественница поделилась правилами выбора и упаковки вещей в поездку, чтобы их было не слишком много, но достаточно для комфортного отпуска, сообщает Express. Эксперт по путешествиям Джессика Данте советует нижнее белье и носки положить в боковые или передние карманы чемодана, поскольку их нужно несколько пар, и они занимают много места. К тому же, по одному предмету (а также зубную щетку) стоит взять в ручную кладь – на случай, если багаж потеряется и найдется не сразу.Дальше, по словам Джессики, действует "правило 5,4,3,2,1". Возьмите пять "верхов" – например, рубашек, футболок, свитеров, четыре "низа" – скажем, джинсы, юбку, шорты. Также позаботьтесь о трех видах обуви, двух аксессуарах и одном вечернем наряде.Главное, чтобы большинство вещей сочетались между собой по стилю и цвету. Тогда можно комбинировать предметы, ежедневно обновляя одежду, создав, таким образом, универсальную капсулу. Также Джессика советует скручивать платья и рубашки в рулончики, чтобы они занимали меньше места в чемодане.
https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915380824.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Туризм
Стилист рассказала, как собрать капсулу для поездки в отпуск
Опытная туристка рассказала, как собрать идеальный гардероб для путешествия
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости.
Опытная путешественница поделилась правилами выбора и упаковки вещей в поездку, чтобы их было не слишком много, но достаточно для комфортного отпуска, сообщает
Express.
Эксперт по путешествиям Джессика Данте советует нижнее белье и носки положить в боковые или передние карманы чемодана, поскольку их нужно несколько пар, и они занимают много места. К тому же, по одному предмету (а также зубную щетку) стоит взять в ручную кладь – на случай, если багаж потеряется и найдется не сразу.
Дальше, по словам Джессики, действует "правило 5,4,3,2,1". Возьмите пять "верхов" – например, рубашек, футболок, свитеров, четыре "низа" – скажем, джинсы, юбку, шорты. Также позаботьтесь о трех видах обуви, двух аксессуарах и одном вечернем наряде.
Главное, чтобы большинство вещей сочетались между собой по стилю и цвету. Тогда можно комбинировать предметы, ежедневно обновляя одежду, создав, таким образом, универсальную капсулу.
Также Джессика советует скручивать платья и рубашки в рулончики, чтобы они занимали меньше места в чемодане.
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