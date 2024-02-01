https://ria.ru/20240201/chemodan-1924573513.html

Стилист рассказала, как собрать капсулу для поездки в отпуск

Стилист рассказала, как собрать капсулу для поездки в отпуск - РИА Новости, 01.02.2024

Стилист рассказала, как собрать капсулу для поездки в отпуск

Опытная путешественница поделилась правилами выбора и упаковки вещей в поездку, чтобы их было не слишком много, но достаточно для комфортного отпуска, сообщает... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T01:59

2024-02-01T01:59

2024-02-01T01:59

туризм

новости - туризм

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204480_0:40:3390:1947_1920x0_80_0_0_98e3e2c0b579840314a54277f6c599e4.jpg

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Опытная путешественница поделилась правилами выбора и упаковки вещей в поездку, чтобы их было не слишком много, но достаточно для комфортного отпуска, сообщает Express. Эксперт по путешествиям Джессика Данте советует нижнее белье и носки положить в боковые или передние карманы чемодана, поскольку их нужно несколько пар, и они занимают много места. К тому же, по одному предмету (а также зубную щетку) стоит взять в ручную кладь – на случай, если багаж потеряется и найдется не сразу.Дальше, по словам Джессики, действует "правило 5,4,3,2,1". Возьмите пять "верхов" – например, рубашек, футболок, свитеров, четыре "низа" – скажем, джинсы, юбку, шорты. Также позаботьтесь о трех видах обуви, двух аксессуарах и одном вечернем наряде.Главное, чтобы большинство вещей сочетались между собой по стилю и цвету. Тогда можно комбинировать предметы, ежедневно обновляя одежду, создав, таким образом, универсальную капсулу. Также Джессика советует скручивать платья и рубашки в рулончики, чтобы они занимали меньше места в чемодане.

https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915380824.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм