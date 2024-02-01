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Буданов заявил, что у него нет личных конфликтов с руководством Украины - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/budanov-1924777451.html
Буданов заявил, что у него нет личных конфликтов с руководством Украины
Буданов заявил, что у него нет личных конфликтов с руководством Украины - РИА Новости, 01.02.2024
Буданов заявил, что у него нет личных конфликтов с руководством Украины
Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов на фоне слухов о рассмотрении его кандидатуры на пост главкома ВСУ вместо Валерия... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:56
2024-02-01T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кирилл буданов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов на фоне слухов о рассмотрении его кандидатуры на пост главкома ВСУ вместо Валерия Залужного и конфликте последнего с Владимиром Зеленским заявил в интервью телеканалу CNN, что лично у него "нет конфликта ни с кем". В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ. "Я тоже глава одного из военных управлений ... У меня лично нет конфликта ни с кем", - ответил Буданов, комментируя слова журналиста о том, что Зеленский и Залужный "находятся не на одной волне". Интервью проводилось в Киеве. На просьбу прокомментировать информацию о том, что он может стать заменой Залужному на посту главкома ВСУ, Буданов спросил журналиста: "Если бы я был назначен вчера, мы бы свами встречались?" Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский вслед за руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым отказался от предложения Владимира Зеленского сменить на посту главкома ВСУ Валерия Залужного.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html
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в мире, украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Буданов заявил, что у него нет личных конфликтов с руководством Украины

Буданов заявил, что у него нет конфликтов ни с кем из украинского руководства

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов на фоне слухов о рассмотрении его кандидатуры на пост главкома ВСУ вместо Валерия Залужного и конфликте последнего с Владимиром Зеленским заявил в интервью телеканалу CNN, что лично у него "нет конфликта ни с кем".
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ.
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"Я тоже глава одного из военных управлений ... У меня лично нет конфликта ни с кем", - ответил Буданов, комментируя слова журналиста о том, что Зеленский и Залужный "находятся не на одной волне". Интервью проводилось в Киеве.
На просьбу прокомментировать информацию о том, что он может стать заменой Залужному на посту главкома ВСУ, Буданов спросил журналиста: "Если бы я был назначен вчера, мы бы свами встречались?"
Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский вслед за руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым отказался от предложения Владимира Зеленского сменить на посту главкома ВСУ Валерия Залужного.
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