Буданов заявил, что у него нет личных конфликтов с руководством Украины
Буданов заявил, что у него нет конфликтов ни с кем из украинского руководства
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов на фоне слухов о рассмотрении его кандидатуры на пост главкома ВСУ вместо Валерия Залужного и конфликте последнего с Владимиром Зеленским заявил в интервью телеканалу CNN, что лично у него "нет конфликта ни с кем".
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет, также сообщается, что ему предлагали должность посла, от которой он отказался. Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" опроверг слухи о возможной отставке Залужного, по его словам, подобное решение точно не принималось на Банковой. Сам Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам ни слова не упомянул о ранее распространенной информации об отставке главкома ВСУ.
"Я тоже глава одного из военных управлений ... У меня лично нет конфликта ни с кем", - ответил Буданов, комментируя слова журналиста о том, что Зеленский и Залужный "находятся не на одной волне". Интервью проводилось в Киеве.
На просьбу прокомментировать информацию о том, что он может стать заменой Залужному на посту главкома ВСУ, Буданов спросил журналиста: "Если бы я был назначен вчера, мы бы свами встречались?"
Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский вслед за руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым отказался от предложения Владимира Зеленского сменить на посту главкома ВСУ Валерия Залужного.