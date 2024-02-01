https://ria.ru/20240201/bezhentsy-1924846637.html

В Чечне трудоустроили 30 палестинских беженцев

В Чечне трудоустроили 30 палестинских беженцев - РИА Новости, 01.02.2024

В Чечне трудоустроили 30 палестинских беженцев

Тридцать палестинцев трудоустроены в Чечне, 22 из них приняты на работу в медицинские учреждения, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:37

2024-02-01T16:37

2024-02-01T16:37

общество

палестина

ахмед дудаев

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГРОЗНЫЙ, 1 фев - РИА Новости. Тридцать палестинцев трудоустроены в Чечне, 22 из них приняты на работу в медицинские учреждения, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале. "В Чеченской Республике трудоустроены 30 беженцев из Палестины. 22 из них приняты на работу в медицинские учреждения региона. У каждого из трудоустроенных беженцев за плечами стаж работы в среднем около 20 лет. Они распределены в 15 медучреждений в Грозном, Аргуне, Шалинском и Грозненском районах", - написал Дудаев.Он добавил, что министерство транспорта, связи и цифрового развития республики обеспечит для вынужденных переселенцев трансфер до рабочего места. В Чечню в несколько этапов прибыли 206 беженцев из Палестины, в настоящий момент они расположились в детском оздоровительном лагере "Горный ключ", который находится в селе Автуры. В январе было начато строительство пяти многоквартирных жилых домов для их проживания в будущем.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

палестина

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, палестина, ахмед дудаев, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году