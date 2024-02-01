В Чечне трудоустроили 30 палестинских беженцев
Министр Дудаев сообщил о трудоустройстве в Чечне 30 беженцев из Палестины
© Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информацииБеженцы из Палестины, трудоустроенные в Чечне. Кадр видео
Беженцы из Палестины, трудоустроенные в Чечне. Кадр видео
ГРОЗНЫЙ, 1 фев - РИА Новости. Тридцать палестинцев трудоустроены в Чечне, 22 из них приняты на работу в медицинские учреждения, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.
«
"В Чеченской Республике трудоустроены 30 беженцев из Палестины. 22 из них приняты на работу в медицинские учреждения региона. У каждого из трудоустроенных беженцев за плечами стаж работы в среднем около 20 лет. Они распределены в 15 медучреждений в Грозном, Аргуне, Шалинском и Грозненском районах", - написал Дудаев.
Он добавил, что министерство транспорта, связи и цифрового развития республики обеспечит для вынужденных переселенцев трансфер до рабочего места.
В Чечню в несколько этапов прибыли 206 беженцев из Палестины, в настоящий момент они расположились в детском оздоровительном лагере "Горный ключ", который находится в селе Автуры. В январе было начато строительство пяти многоквартирных жилых домов для их проживания в будущем.