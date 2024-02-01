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США одобрили продажу Индии БПЛА на 3,99 миллиарда долларов
США одобрили продажу Индии БПЛА на 3,99 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.02.2024
США одобрили продажу Индии БПЛА на 3,99 миллиарда долларов
Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Индии разведывательных беспилотников MQ-9B Sky Guardian и сопутствующего оборудования на сумму порядка 3,99... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:41
2024-02-01T18:41
2024-02-01T18:43
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ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Индии разведывательных беспилотников MQ-9B Sky Guardian и сопутствующего оборудования на сумму порядка 3,99 миллиарда долларов, сообщило агентство по сотрудничеству в сфере безопасности, входящее в состав Пентагона. Согласно его данным, правительство Индии запросило у Вашингтона возможность закупки 31 машин такого типа, 161 системы глобального позиционирования и навигации, 170 боевых ракет AGM-114 R Hellfire и 16 учебных ракет, а также бомбы, наземные системы управления, двигатели и иное оборудование. "Предполагаемая продажа усилит возможности Индии противостоять текущим и будущим угрозам, позволяя вести беспилотное наблюдение и разведывательное патрулирование на морских коммуникациях. Индия продемонстрировала приверженность модернизации своих вооруженных сил, и ей не составит труда интегрировать новые вооружения в ее силы", - отметили в Пентагоне.
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в мире, индия, сша, вашингтон (штат), государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Индия, США, Вашингтон (штат), Государственный департамент США, Министерство обороны США
США одобрили продажу Индии БПЛА на 3,99 миллиарда долларов
Пентагон: Госдеп одобрил продажу Индии БПЛА на 3,99 миллиарда долларов