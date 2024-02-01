https://ria.ru/20240201/belgorodskaya_oblast-1924711777.html

Над Белгородской областью сбили две воздушные цели

Над Белгородской областью сбили две воздушные цели - РИА Новости, 01.02.2024

Над Белгородской областью сбили две воздушные цели

Система ПВО сбила две воздушные цели в Яковлевском городском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал губернатор... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T06:12

2024-02-01T06:12

2024-02-01T06:14

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила две воздушные цели в Яковлевском городском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбито две воздушные цели на подлете к городу Строитель. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924055603.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков