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Над Белгородской областью сбили две воздушные цели - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:12 01.02.2024 (обновлено: 06:14 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/belgorodskaya_oblast-1924711777.html
Над Белгородской областью сбили две воздушные цели
Над Белгородской областью сбили две воздушные цели - РИА Новости, 01.02.2024
Над Белгородской областью сбили две воздушные цели
Система ПВО сбила две воздушные цели в Яковлевском городском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал губернатор... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T06:12
2024-02-01T06:14
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила две воздушные цели в Яковлевском городском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале."В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбито две воздушные цели на подлете к городу Строитель. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Над Белгородской областью сбили две воздушные цели

Гладков: ПВО сбила в Яковлевском городском округе Белгородской области две цели

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"
Зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Система ПВО сбила две воздушные цели в Яковлевском городском округе Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
"В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбито две воздушные цели на подлете к городу Строитель. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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