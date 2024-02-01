https://ria.ru/20240201/azartnye_igry-1924695950.html

Лицам под ограничительными спецмерами запретили участие в азартных играх

Лицам под ограничительными спецмерами запретили участие в азартных играх - РИА Новости, 01.02.2024

Лицам под ограничительными спецмерами запретили участие в азартных играх

Лица, в отношении которых в России были приняты специальные экономические меры, теперь не смогут принимать участие в азартных играх - согласно вступившим в силу РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T00:28

2024-02-01T00:28

2024-02-01T00:28

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39877/38/398773842_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0e1833124ce7cfd400ed8a5378d07d23.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лица, в отношении которых в России были приняты специальные экономические меры, теперь не смогут принимать участие в азартных играх - согласно вступившим в силу с 1 февраля нормам, организаторам игр запрещено принимать от них ставки и выплачивать выигрыш. Речь идет, в частности, о лицах, чьи счета или имущество в России были заморожены в качестве ответа на введенные Западом антироссийские санкции. Причем ограничения распространяются не только на находящихся под санкциями иностранных лиц, но и на контролируемые ими российские организации. Кроме того, вступившие в силу нормы вводят ответственность финансовых организаций и банков за неисполнение санкций. Так, ЦБ сможет частично или полностью ограничивать деятельность таких организаций, взыскивать штраф и применять иные меры. А организаторы азартных игр и букмекеры, допустившие неоднократное нарушение этих ограничений в течение одного года, могут и вовсе лишиться лицензии на свою деятельность. Одновременно новые нормы устанавливают права людей, в отношении которых приняты ограничительные меры. Так, они вправе получать и расходовать пенсии и социальные выплаты, получать зарплату в пределах 10 тысяч рублей на каждого члена своей семьи, и выплачивать вознаграждения своим работникам в пределах прожиточного минимума.

https://rsport.ria.ru/20230616/sport-1878581350.html

https://ria.ru/20210520/igroki-1733196786.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика