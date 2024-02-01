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Лицам под ограничительными спецмерами запретили участие в азартных играх - РИА Новости, 01.02.2024
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00:28 01.02.2024
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Лицам под ограничительными спецмерами запретили участие в азартных играх
Лицам под ограничительными спецмерами запретили участие в азартных играх - РИА Новости, 01.02.2024
Лицам под ограничительными спецмерами запретили участие в азартных играх
Лица, в отношении которых в России были приняты специальные экономические меры, теперь не смогут принимать участие в азартных играх - согласно вступившим в силу РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:28
2024-02-01T00:28
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лица, в отношении которых в России были приняты специальные экономические меры, теперь не смогут принимать участие в азартных играх - согласно вступившим в силу с 1 февраля нормам, организаторам игр запрещено принимать от них ставки и выплачивать выигрыш. Речь идет, в частности, о лицах, чьи счета или имущество в России были заморожены в качестве ответа на введенные Западом антироссийские санкции. Причем ограничения распространяются не только на находящихся под санкциями иностранных лиц, но и на контролируемые ими российские организации. Кроме того, вступившие в силу нормы вводят ответственность финансовых организаций и банков за неисполнение санкций. Так, ЦБ сможет частично или полностью ограничивать деятельность таких организаций, взыскивать штраф и применять иные меры. А организаторы азартных игр и букмекеры, допустившие неоднократное нарушение этих ограничений в течение одного года, могут и вовсе лишиться лицензии на свою деятельность. Одновременно новые нормы устанавливают права людей, в отношении которых приняты ограничительные меры. Так, они вправе получать и расходовать пенсии и социальные выплаты, получать зарплату в пределах 10 тысяч рублей на каждого члена своей семьи, и выплачивать вознаграждения своим работникам в пределах прожиточного минимума.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Лицам под ограничительными спецмерами запретили участие в азартных играх

Лицам под ограничительными мерами с февраля запретили участие в азартных играх

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПокерный клуб "Шангри Ла"
Покерный клуб Шангри Ла - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лица, в отношении которых в России были приняты специальные экономические меры, теперь не смогут принимать участие в азартных играх - согласно вступившим в силу с 1 февраля нормам, организаторам игр запрещено принимать от них ставки и выплачивать выигрыш.
Речь идет, в частности, о лицах, чьи счета или имущество в России были заморожены в качестве ответа на введенные Западом антироссийские санкции. Причем ограничения распространяются не только на находящихся под санкциями иностранных лиц, но и на контролируемые ими российские организации.
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Кроме того, вступившие в силу нормы вводят ответственность финансовых организаций и банков за неисполнение санкций. Так, ЦБ сможет частично или полностью ограничивать деятельность таких организаций, взыскивать штраф и применять иные меры.
А организаторы азартных игр и букмекеры, допустившие неоднократное нарушение этих ограничений в течение одного года, могут и вовсе лишиться лицензии на свою деятельность.
Одновременно новые нормы устанавливают права людей, в отношении которых приняты ограничительные меры. Так, они вправе получать и расходовать пенсии и социальные выплаты, получать зарплату в пределах 10 тысяч рублей на каждого члена своей семьи, и выплачивать вознаграждения своим работникам в пределах прожиточного минимума.
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