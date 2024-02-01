https://ria.ru/20240201/avtomobili-1924744709.html

Гладков рассказал о 30 новых автомобилях для белгородских поликлиник

Гладков рассказал о 30 новых автомобилях для белгородских поликлиник - РИА Новости, 01.02.2024

Гладков рассказал о 30 новых автомобилях для белгородских поликлиник

Тридцать новых автомобилей поступили в Белгородскую область по программе модернизации первичного звена, разработанной в рамках нацпроекта "Здравоохранение", они РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:54

2024-02-01T10:54

2024-02-01T10:54

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 фев – РИА Новости. Тридцать новых автомобилей поступили в Белгородскую область по программе модернизации первичного звена, разработанной в рамках нацпроекта "Здравоохранение", они будут использоваться для доставки пациентов в лечебные учреждения, осмотров пациентов, диспансеризации и других целей, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "В нашу область пришло 30 автомобилей в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена" в рамках нацпроекта "Здравоохранение", программы, которая была инициирована нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Гладков. Глава региона рассказал, что всего в область поступит 41 легковой автомобиль "Лада Гранта", 30 из которых уже доставлены. Эти автомобили предназначены для доставки пациентов в лечебные учреждения, для проведения осмотров пациентов на дому, доставки медикаментов, проведения диспансеризации. "Я надеюсь, что вы согласитесь: нашим врачам они точно окажут большую помощь, а значит, медицина будет еще доступнее. Вопросов много, но мы стараемся по мере наших возможностей, с помощью федерального центра, эти проблемы решать", - отметил губернатор. По данным регионального правительства, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Белгородской области на 2021-2025 годы, в 2024 году предусмотрена закупка 41 автомобиля для центральных районных больниц на сумму 40,7 миллиона рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 27,2 миллиона рублей, областного - 13,45 миллиона. В настоящее время началась процедура оформления документов и государственная регистрация 30 поступивших автомобилей. После оформления состоится церемония торжественного вручения. Оставшиеся 11 автомобилей будут поставлены во второй половине 2024 года. В 2023 году по программе модернизации закуплено 52 автомобиля. На закупку автотранспорта было выделено 48,2 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 45,7 миллиона.

https://ria.ru/20240130/gladkov-1924400170.html

https://ria.ru/20240122/obuchenie-1922790052.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков