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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:28 01.02.2024 (обновлено: 14:52 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ataka-1924809662.html
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.02.2024
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 80 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:28
2024-02-01T14:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 80 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки и нанесли поражение формированиям 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайнское, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и два автомобиля."В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы FH-70 производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-30", - сообщили в Минобороны
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

МО РФ: российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 80 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки и нанесли поражение формированиям 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайнское, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и два автомобиля.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы FH-70 производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-30", - сообщили в Минобороны
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