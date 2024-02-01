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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.02.2024
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 80 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:28
2024-02-01T14:28
2024-02-01T14:52
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 80 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки и нанесли поражение формированиям 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайнское, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и два автомобиля."В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы FH-70 производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-30", - сообщили в Минобороны
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
МО РФ: российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 80 военнослужащих и танк, сообщили
в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки и нанесли поражение формированиям 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайнское, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и два автомобиля.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы FH-70 производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-30", - сообщили в Минобороны
Балицкий сообщил о продвижении российских сил в Запорожье