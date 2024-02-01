https://ria.ru/20240201/ataka-1924809662.html

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.02.2024

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 80 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:28

2024-02-01T14:28

2024-02-01T14:52

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 80 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки и нанесли поражение формированиям 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Старомайнское, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и два автомобиля."В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы FH-70 производства Великобритании, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие Д-30", - сообщили в Минобороны

https://ria.ru/20240131/spetsoperatsiya-1924481427.html

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россия, вооруженные силы украины