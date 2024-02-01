Рейтинг@Mail.ru
Артиллерия уничтожила под Артемовском опорный пункт и минометные точки ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/artilleriya-1924713927.html
Артиллерия уничтожила под Артемовском опорный пункт и минометные точки ВСУ
Артиллерия уничтожила под Артемовском опорный пункт и минометные точки ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
Артиллерия уничтожила под Артемовском опорный пункт и минометные точки ВСУ
Артиллеристы российских Воздушно-десантных войск уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте, а также подавили два минометных расчета противника к... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T07:01
2024-02-01T07:01
специальная военная операция на украине
артемовский
артемовск
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905239569_0:59:3217:1868_1920x0_80_0_0_2514aa81c9f3eeda2ee002b88502d27c.jpg
ЛУГАНСК, 1 фев – РИА Новости. Артиллеристы российских Воздушно-десантных войск уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте, а также подавили два минометных расчета противника к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 костромских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и подавили два минометных расчета противника к северо-западу от Артемовска", - сказали в МО РФ. Сообщается, что взводный опорный пункт, а также две минометные точки, которые впоследствии и стали целью артиллеристов, обнаружила разведка Ивановского соединения ВДВ. "От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили минимум времени, после чего разведывательная группа десантников осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения ВСУ.
https://ria.ru/20240201/plennyy-1924712997.html
артемовский
артемовск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905239569_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6a2564ed9d092e3225a2cf65942c8781.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовский, артемовск, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Артемовский, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Артиллерия уничтожила под Артемовском опорный пункт и минометные точки ВСУ

Артиллеристы ВДВ уничтожили под Артемовском опорный пункт и минометные точки ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий гаубичного дивизиона
Военнослужащий гаубичного дивизиона - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий гаубичного дивизиона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 фев – РИА Новости. Артиллеристы российских Воздушно-десантных войск уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте, а также подавили два минометных расчета противника к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 костромских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и подавили два минометных расчета противника к северо-западу от Артемовска", - сказали в МО РФ.
Сообщается, что взводный опорный пункт, а также две минометные точки, которые впоследствии и стали целью артиллеристов, обнаружила разведка Ивановского соединения ВДВ.
"От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили минимум времени, после чего разведывательная группа десантников осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения ВСУ.
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Российский оператор дрона вывел через минное поле сдавшегося солдата ВСУ
06:33
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскийАртемовскРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала