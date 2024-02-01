https://ria.ru/20240201/artilleriya-1924713927.html

Артиллерия уничтожила под Артемовском опорный пункт и минометные точки ВСУ

Артиллерия уничтожила под Артемовском опорный пункт и минометные точки ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024

Артиллерия уничтожила под Артемовском опорный пункт и минометные точки ВСУ

Артиллеристы российских Воздушно-десантных войск уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте, а также подавили два минометных расчета противника к... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T07:01

2024-02-01T07:01

2024-02-01T07:01

специальная военная операция на украине

артемовский

артемовск

россия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905239569_0:59:3217:1868_1920x0_80_0_0_2514aa81c9f3eeda2ee002b88502d27c.jpg

ЛУГАНСК, 1 фев – РИА Новости. Артиллеристы российских Воздушно-десантных войск уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте, а также подавили два минометных расчета противника к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 костромских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и подавили два минометных расчета противника к северо-западу от Артемовска", - сказали в МО РФ. Сообщается, что взводный опорный пункт, а также две минометные точки, которые впоследствии и стали целью артиллеристов, обнаружила разведка Ивановского соединения ВДВ. "От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили минимум времени, после чего разведывательная группа десантников осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения ВСУ.

https://ria.ru/20240201/plennyy-1924712997.html

артемовский

артемовск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовский, артемовск, россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии