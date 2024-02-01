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Артиллерия уничтожила под Артемовском опорный пункт и минометные точки ВСУ
Артиллерия уничтожила под Артемовском опорный пункт и минометные точки ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
Артиллерия уничтожила под Артемовском опорный пункт и минометные точки ВСУ
Артиллеристы российских Воздушно-десантных войск уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте, а также подавили два минометных расчета противника к... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T07:01
2024-02-01T07:01
2024-02-01T07:01
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ЛУГАНСК, 1 фев – РИА Новости. Артиллеристы российских Воздушно-десантных войск уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте, а также подавили два минометных расчета противника к северо-западу от Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 костромских десантников уничтожили личный состав ВСУ в опорном пункте и подавили два минометных расчета противника к северо-западу от Артемовска", - сказали в МО РФ. Сообщается, что взводный опорный пункт, а также две минометные точки, которые впоследствии и стали целью артиллеристов, обнаружила разведка Ивановского соединения ВДВ. "От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили минимум времени, после чего разведывательная группа десантников осуществила корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе совместной боевой работы разведчиков и артиллеристов было уничтожено до отделения ВСУ.
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Артиллерия уничтожила под Артемовском опорный пункт и минометные точки ВСУ
Артиллеристы ВДВ уничтожили под Артемовском опорный пункт и минометные точки ВСУ