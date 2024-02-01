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Артиллерия уничтожила в блиндажах на Купянском направлении пехоту ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/artilleriya-1924708333.html
Артиллерия уничтожила в блиндажах на Купянском направлении пехоту ВСУ
Артиллерия уничтожила в блиндажах на Купянском направлении пехоту ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
Артиллерия уничтожила в блиндажах на Купянском направлении пехоту ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили из гаубицы "Гиацинт-Б" скопление пехоты в блиндажах на купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T05:02
2024-02-01T05:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили из гаубицы "Гиацинт-Б" скопление пехоты в блиндажах на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение живой силе ВСУ на позициях и в блиндажах в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении" - сообщили в МО. В ведомстве уточнили, что на купянском направлении идет активная контрбатарейная борьба, и решающим фактором в ней является скорость и точность работы артиллерийских расчетов. Буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт" - дальнобойное орудие, способное уничтожать живую силу и технику противника на расстоянии до 28,5 километров осколочно-фугасными снарядами и до 33,5 километров активно-реактивными. Кроме того, есть возможность вести огонь противотанковыми кумулятивными, дымовыми снарядами.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Артиллерия уничтожила в блиндажах на Купянском направлении пехоту ВСУ

Артиллерия ЗВО уничтожила в блиндажах на Купянском направлении украинскую пехоту

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили из гаубицы "Гиацинт-Б" скопление пехоты в блиндажах на купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
«
"Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" гаубичного дивизиона группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение живой силе ВСУ на позициях и в блиндажах в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении" - сообщили в МО.
В ведомстве уточнили, что на купянском направлении идет активная контрбатарейная борьба, и решающим фактором в ней является скорость и точность работы артиллерийских расчетов.
Буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт" - дальнобойное орудие, способное уничтожать живую силу и технику противника на расстоянии до 28,5 километров осколочно-фугасными снарядами и до 33,5 километров активно-реактивными. Кроме того, есть возможность вести огонь противотанковыми кумулятивными, дымовыми снарядами.
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