https://ria.ru/20240201/aktsiya-1924914638.html

В Париже тысячи учителей провели акцию против реформ в образовании

В Париже тысячи учителей провели акцию против реформ в образовании - РИА Новости, 01.02.2024

В Париже тысячи учителей провели акцию против реформ в образовании

В Париже прошла манифестация сотрудников образовательного сектора, которые требовали отставки министра образования и по совместительству министра спорта Амели... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T21:55

2024-02-01T21:55

2024-02-01T21:55

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ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. В Париже прошла манифестация сотрудников образовательного сектора, которые требовали отставки министра образования и по совместительству министра спорта Амели Удеа-Кастеры, а также мер по поддержке государственных школ, передает корреспондент РИА Новости. В четверг забастовки учителей по призывам профсоюзов FSU, CGT, FO, SUD-Education, UNSA-Education и SGEN-CFDT прошли по всей Франции. В Париже несколько тысяч участников прошли маршем от Люксембургского сада до министерства образования на улице Гренель. Манифестанты выразили недовольство объединением министерства спорта и образования, о котором было объявлено в ходе перестановок в правительстве Франции в январе. Участники несли плакаты с требованием отставки недавно назначенной на пост министра образования министра спорта Франции Амели Удеа-Кастеры. "Ситуация в секторе образования усугубилась после назначения "министра частичной занятости", которая дискредитировала себя с самых первых публичных заявлений, нападками на бесплатную государственную школу", - сообщили профсоюзы в коммюнике. Ранее, комментируя перевод своего сына из государственной школы в частную, Удеа-Кастеры пожаловалась, что ему пришлось пропустить много учебных часов из-за отсутствия преподавателей, которых было некому заменить. На большой красной растяжке, которую протестующие несли в начале колонны, можно было прочитать: "Зарплаты, новые рабочие места, условия работы, реформы! Образование под угрозой!". "Мы много протестовали в последние годы, но власти нас не слушали. Сегодняшняя акция - это предупреждение правительству: школа не в порядке, профессорам живется тяжело, дети не успевают, а меры, которые предлагает правительство, только ухудшат ситуацию. Мы против этого, мы хотим защитить государственные школы!", - рассказала агентству одна из участниц протеста. Помимо уровня заработной платы у учителей вызывают опасения нововведения, объявленные экс-министром образования Габриэлем Атталем в декабре минувшего года. Так, с сентября 2024 года в коллежах (среднее школьное образование) планируется делить учеников на три группы в соответствии с их уровнем знаний отдельно по математике и французскому языку. Однако преподаватели ожидают, что это создаст дополнительную нагрузку на фоне уже очевидной нехватки кадров в школьных учреждениях. Ранее сообщалось, что по всей Франции в стачках примут участие до 40% преподавательского состава начальных школ. В Париже цифры дойдут до 65%, а в департаментах Валь-де-Марн, Дром, Ардеш и Атлантические Пиренеи – более 50%. Преподаватели уровня среднего образования, коллежей и лицеев также принимают участие в забастовках. По данным профсоюза преподавателей среднего образования SNES-FSU, около 47% учителей коллежей и лицеев выйдут на забастовки в четверг.

https://ria.ru/20240201/aktsiya-1924909426.html

https://ria.ru/20240127/protest-1923904792.html

https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924869117.html

https://ria.ru/20240201/bryussel-1924756260.html

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в мире, франция, париж, габриэль атталь