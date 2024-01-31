Рейтинг@Mail.ru
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/zoloto-1924478381.html
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг - РИА Новости, 31.01.2024
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг
Россия по итогам прошлого года впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг, чему помог рост продаж почти в шесть раз, следует из расчетов... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T01:05
2024-01-31T01:05
гонконг
россия
швейцария
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860282426_0:117:3121:1873_1920x0_80_0_0_8a8cf6a17ee7412cdcd8e95893c0f66f.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия по итогам прошлого года впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг, чему помог рост продаж почти в шесть раз, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгской статслужбы. Согласно данным ведомства, Гонконг в 2023 году нарастил импорт золота в 1,6 раза - до 59,9 миллиарда долларов. Швейцария стала главным экспортером этого драгметалла, улучшив позиции на два места: страна увеличила экспорт в 2,3 раза - до 11 миллиардов долларов. На втором месте остались ОАЭ, откуда поставки выросли в 1,7 раза - до 9,9 миллиарда долларов. Австралия нарастила экспорт на 39% - до 6 миллиардов долларов, что помогло ей подняться с пятого на третье место. Четвертой осталась Япония, которая увеличила экспорт на четверть - до 5,63 миллиарда долларов. Россия стала пятым крупнейшим поставщиком золота в Гонконг, при этом год назад страна занимала восьмое место. Гонконг нарастил покупки российского драгметалла в 5,8 раза - до 5,58 миллиарда долларов. Доля России на рынке выросла почти вчетверо - до 9,3% с 2,5%. Из пятерки выпала Канада, которая год назад поставила Гонконгу золота на 7,5 миллиарда долларов, что составляло почти 20% от всех поставок. Сейчас она занимает седьмое место с экспортом на 4,3 миллиарда долларов. В топ-10 также вошли США (4,4 миллиарда долларов), Китай (3,1 миллиарда долларов), Британия (2,1 миллиарда долларов) и Южная Африка (2,05 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20240115/rezervy-1921517716.html
https://ria.ru/20240115/uran-1921340949.html
гонконг
россия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860282426_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_f3c9f9a5f8fe863321b355b7df443916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гонконг, россия, швейцария, экономика
Гонконг, Россия, Швейцария, Экономика
Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг

Россия по итогам 2023 года вошла в топ-5 крупнейших поставщиков золота в Гонконг

© Павел ЛисицынЗолотые слитки
Золотые слитки
© Павел Лисицын
Золотые слитки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия по итогам прошлого года впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг, чему помог рост продаж почти в шесть раз, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгской статслужбы.
Согласно данным ведомства, Гонконг в 2023 году нарастил импорт золота в 1,6 раза - до 59,9 миллиарда долларов. Швейцария стала главным экспортером этого драгметалла, улучшив позиции на два места: страна увеличила экспорт в 2,3 раза - до 11 миллиардов долларов.
Сотрудник укладывает на тележку маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Золотые резервы России обновили рекорд
15 января, 23:54
На втором месте остались ОАЭ, откуда поставки выросли в 1,7 раза - до 9,9 миллиарда долларов. Австралия нарастила экспорт на 39% - до 6 миллиардов долларов, что помогло ей подняться с пятого на третье место. Четвертой осталась Япония, которая увеличила экспорт на четверть - до 5,63 миллиарда долларов.
Россия стала пятым крупнейшим поставщиком золота в Гонконг, при этом год назад страна занимала восьмое место. Гонконг нарастил покупки российского драгметалла в 5,8 раза - до 5,58 миллиарда долларов. Доля России на рынке выросла почти вчетверо - до 9,3% с 2,5%.
Из пятерки выпала Канада, которая год назад поставила Гонконгу золота на 7,5 миллиарда долларов, что составляло почти 20% от всех поставок. Сейчас она занимает седьмое место с экспортом на 4,3 миллиарда долларов. В топ-10 также вошли США (4,4 миллиарда долларов), Китай (3,1 миллиарда долларов), Британия (2,1 миллиарда долларов) и Южная Африка (2,05 миллиарда долларов).
Промежуточный контроль при изготовлении топлива для энергетических ядерных реакторов - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Россия вновь стала главным экспортером урана в США
15 января, 03:02
 
ГонконгРоссияШвейцарияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала