https://ria.ru/20240131/zoloto-1924478381.html

Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг

Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг - РИА Новости, 31.01.2024

Россия впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг

Россия по итогам прошлого года впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг, чему помог рост продаж почти в шесть раз, следует из расчетов... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T01:05

2024-01-31T01:05

2024-01-31T01:05

гонконг

россия

швейцария

экономика

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия по итогам прошлого года впервые вошла в пятерку крупнейших поставщиков золота в Гонконг, чему помог рост продаж почти в шесть раз, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгской статслужбы. Согласно данным ведомства, Гонконг в 2023 году нарастил импорт золота в 1,6 раза - до 59,9 миллиарда долларов. Швейцария стала главным экспортером этого драгметалла, улучшив позиции на два места: страна увеличила экспорт в 2,3 раза - до 11 миллиардов долларов. На втором месте остались ОАЭ, откуда поставки выросли в 1,7 раза - до 9,9 миллиарда долларов. Австралия нарастила экспорт на 39% - до 6 миллиардов долларов, что помогло ей подняться с пятого на третье место. Четвертой осталась Япония, которая увеличила экспорт на четверть - до 5,63 миллиарда долларов. Россия стала пятым крупнейшим поставщиком золота в Гонконг, при этом год назад страна занимала восьмое место. Гонконг нарастил покупки российского драгметалла в 5,8 раза - до 5,58 миллиарда долларов. Доля России на рынке выросла почти вчетверо - до 9,3% с 2,5%. Из пятерки выпала Канада, которая год назад поставила Гонконгу золота на 7,5 миллиарда долларов, что составляло почти 20% от всех поставок. Сейчас она занимает седьмое место с экспортом на 4,3 миллиарда долларов. В топ-10 также вошли США (4,4 миллиарда долларов), Китай (3,1 миллиарда долларов), Британия (2,1 миллиарда долларов) и Южная Африка (2,05 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20240115/rezervy-1921517716.html

https://ria.ru/20240115/uran-1921340949.html

гонконг

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гонконг, россия, швейцария, экономика