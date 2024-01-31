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Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию молодежи - РИА Новости, 31.01.2024
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17:01 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/zhoga-1924625514.html
Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию молодежи
Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию молодежи - РИА Новости, 31.01.2024
Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию молодежи
Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, герой ДНР Артем Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию патриотизма среди... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:01
2024-01-31T17:01
общество
донецкая народная республика
артем жога
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, герой ДНР Артем Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию патриотизма среди молодежи. Путин встретился с доверенными лицами. "Специалистов, которые могут увлекать молодежь, можно привлекать ребят, которые вернулись, которые по тем или иным причинам, по состоянию здоровья, не могут продолжать выполнять боевые задачи. Это должно быть рассчитано так, чтобы соответствующая среда окружала ребенка на всех этапах его становления. От начальной школы, средней школы и до выхода его на высшее учебное заведение", - сказал он.
https://ria.ru/20231227/patriotizm-1918387678.html
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общество, донецкая народная республика, артем жога, владимир путин
Общество, Донецкая Народная Республика, Артем Жога, Владимир Путин
Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию молодежи

Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию патриотизма

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКомандир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" ДНР Артем Жога. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, герой ДНР Артем Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию патриотизма среди молодежи.
Путин встретился с доверенными лицами.
"Специалистов, которые могут увлекать молодежь, можно привлекать ребят, которые вернулись, которые по тем или иным причинам, по состоянию здоровья, не могут продолжать выполнять боевые задачи. Это должно быть рассчитано так, чтобы соответствующая среда окружала ребенка на всех этапах его становления. От начальной школы, средней школы и до выхода его на высшее учебное заведение", - сказал он.
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ОбществоДонецкая Народная РеспубликаАртем ЖогаВладимир Путин
 
 
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