https://ria.ru/20240131/zhoga-1924625514.html
Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию молодежи
Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию молодежи - РИА Новости, 31.01.2024
Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию молодежи
Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, герой ДНР Артем Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию патриотизма среди... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:01
2024-01-31T17:01
2024-01-31T17:01
общество
донецкая народная республика
артем жога
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, герой ДНР Артем Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию патриотизма среди молодежи. Путин встретился с доверенными лицами. "Специалистов, которые могут увлекать молодежь, можно привлекать ребят, которые вернулись, которые по тем или иным причинам, по состоянию здоровья, не могут продолжать выполнять боевые задачи. Это должно быть рассчитано так, чтобы соответствующая среда окружала ребенка на всех этапах его становления. От начальной школы, средней школы и до выхода его на высшее учебное заведение", - сказал он.
https://ria.ru/20231227/patriotizm-1918387678.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, артем жога, владимир путин
Общество, Донецкая Народная Республика, Артем Жога, Владимир Путин
Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию молодежи
Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию патриотизма
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, герой ДНР Артем Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию патриотизма среди молодежи.
Путин встретился с доверенными лицами.
"Специалистов, которые могут увлекать молодежь, можно привлекать ребят, которые вернулись, которые по тем или иным причинам, по состоянию здоровья, не могут продолжать выполнять боевые задачи. Это должно быть рассчитано так, чтобы соответствующая среда окружала ребенка на всех этапах его становления. От начальной школы, средней школы и до выхода его на высшее учебное заведение", - сказал он.
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