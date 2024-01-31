https://ria.ru/20240131/zhoga-1924625514.html

Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию молодежи

Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию молодежи - РИА Новости, 31.01.2024

Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию молодежи

Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, герой ДНР Артем Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию патриотизма среди... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:01

2024-01-31T17:01

2024-01-31T17:01

общество

донецкая народная республика

артем жога

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, герой ДНР Артем Жога предложил привлекать вернувшихся с СВО бойцов к воспитанию патриотизма среди молодежи. Путин встретился с доверенными лицами. "Специалистов, которые могут увлекать молодежь, можно привлекать ребят, которые вернулись, которые по тем или иным причинам, по состоянию здоровья, не могут продолжать выполнять боевые задачи. Это должно быть рассчитано так, чтобы соответствующая среда окружала ребенка на всех этапах его становления. От начальной школы, средней школы и до выхода его на высшее учебное заведение", - сказал он.

https://ria.ru/20231227/patriotizm-1918387678.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, артем жога, владимир путин