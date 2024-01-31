https://ria.ru/20240131/zelenskiy-1924525195.html

Рогов заявил, что Зеленский, пытаясь уволить Залужного, загнал себя в угол

Рогов заявил, что Зеленский, пытаясь уволить Залужного, загнал себя в угол - РИА Новости, 31.01.2024

Рогов заявил, что Зеленский, пытаясь уволить Залужного, загнал себя в угол

Владимир Зеленский попыткой отставки главкома ВСУ Валерия Залужного загнал себя в угол: его инициатива так и не нашла поддержки у западных кураторов, считает... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:21

2024-01-31T11:21

2024-01-31T11:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский попыткой отставки главкома ВСУ Валерия Залужного загнал себя в угол: его инициатива так и не нашла поддержки у западных кураторов, считает председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. "Зеленский не смог отправить Залужного в отставку, никого на его место поставить не смог. Не встретив поддержки западных кураторов, он загнал себя в угол", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, американские и британские кураторы ведут свою игру в отношении Украины, и не всегда их интересы совпадают с интересами Зеленского: "В ситуации с Залужным Зеленского никто не подержал и не дал ему возможности продавить отставку". В итоге командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, которыми Зеленский планировал заменить Залужного, "в последний момент дали заднюю", констатировал Рогов. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе ГУР Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, владимир рогов, валерий залужный, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр