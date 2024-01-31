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Рогов заявил, что Зеленский, пытаясь уволить Залужного, загнал себя в угол - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/zelenskiy-1924525195.html
Рогов заявил, что Зеленский, пытаясь уволить Залужного, загнал себя в угол
Рогов заявил, что Зеленский, пытаясь уволить Залужного, загнал себя в угол - РИА Новости, 31.01.2024
Рогов заявил, что Зеленский, пытаясь уволить Залужного, загнал себя в угол
Владимир Зеленский попыткой отставки главкома ВСУ Валерия Залужного загнал себя в угол: его инициатива так и не нашла поддержки у западных кураторов, считает... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:21
2024-01-31T11:21
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
владимир рогов
валерий залужный
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский попыткой отставки главкома ВСУ Валерия Залужного загнал себя в угол: его инициатива так и не нашла поддержки у западных кураторов, считает председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. "Зеленский не смог отправить Залужного в отставку, никого на его место поставить не смог. Не встретив поддержки западных кураторов, он загнал себя в угол", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, американские и британские кураторы ведут свою игру в отношении Украины, и не всегда их интересы совпадают с интересами Зеленского: "В ситуации с Залужным Зеленского никто не подержал и не дал ему возможности продавить отставку". В итоге командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, которыми Зеленский планировал заменить Залужного, "в последний момент дали заднюю", констатировал Рогов. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе ГУР Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html
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украина, владимир зеленский, владимир рогов, валерий залужный, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов заявил, что Зеленский, пытаясь уволить Залужного, загнал себя в угол

Рогов: Зеленский попыткой уволить Залужного не нашел поддержки у кураторов

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский попыткой отставки главкома ВСУ Валерия Залужного загнал себя в угол: его инициатива так и не нашла поддержки у западных кураторов, считает председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
"Зеленский не смог отправить Залужного в отставку, никого на его место поставить не смог. Не встретив поддержки западных кураторов, он загнал себя в угол", - сказал Рогов РИА Новости.
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По его словам, американские и британские кураторы ведут свою игру в отношении Украины, и не всегда их интересы совпадают с интересами Зеленского: "В ситуации с Залужным Зеленского никто не подержал и не дал ему возможности продавить отставку". В итоге командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, которыми Зеленский планировал заменить Залужного, "в последний момент дали заднюю", констатировал Рогов.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе ГУР Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но Буданов "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир РоговВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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